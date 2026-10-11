O Green Bay Packers venceu o Chicago Bears por 31 a 7 neste domingo, 11, no Lambeau Field, em Green Bay, em partida válida pela semana 5 da temporada 2026. da NFL. A equipe mandante construiu o placar com uma grande diferença de jardas totais (428 contra 246) e forçando cinco turnovers do adversário.

O desenrolar do placar

No 1º quarto, faltando 5:51, o quarterback Jordan Love conectou um passe de 42 jardas para o touchdown do recebedor Christian Watson, seguido pelo ponto extra de Trey Smack. No 2º quarto, faltando 14:56, o running back MarShawn Lloyd ampliou com uma corrida de 7 jardas para a end zone e Trey Smack acertou o chute. O Chicago Bears descontou no 2º quarto, faltando 1:53, quando D’Andre Swift correu 1 jarda para o touchdown e Cairo Santos converteu o ponto extra, deixando o placar em 14 a 7.

Na volta do intervalo, o Green Bay Packers voltou a pontuar. No 3º quarto, faltando 13:10, Jordan Love encontrou Christian Watson novamente, desta vez em um passe de 53 jardas para touchdown (o ponto extra não foi convertido). Faltando 1:58 no mesmo período, Trey Smack acertou um field goal de 35 jardas. Para fechar o placar, no 4º quarto, faltando 14:55, MarShawn Lloyd anotou seu segundo touchdown terrestre em uma corrida de 4 jardas, e Jordan Love passou para Matthew Golden anotar a conversão de dois pontos.

Números e destaques individuais

A diferença de produção ficou evidente nas estatísticas. O Packers produziu 428 jardas totais contra apenas 246 do Bears, com uma média de 7.3 jardas por jogada contra 3.6 dos visitantes. Além disso, a defesa de Green Bay forçou cinco turnovers, incluindo três interceptações, e o time não cometeu nenhum desperdício de posse de bola.

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O quarterback Jordan Love liderou o ataque de Green Bay com 25 passes completos em 31 tentativas, somando 367 jardas e dois touchdowns. Seus principais alvos foram Christian Watson, com seis recepções para 143 jardas e dois touchdowns, e Matthew Golden, com seis recepções para 123 jardas. No jogo terrestre, MarShawn Lloyd correu para 31 jardas e dois touchdowns. Na defesa, Xavier McKinney conseguiu duas interceptações e Ty’Ron Hopper adicionou mais uma.

Pelo lado do Chicago Bears, os quarterbacks dividiram o tempo em campo. Case Keenum completou 11 de 19 passes para 108 jardas e uma interceptação, enquanto Tyson Bagent acertou 12 de 21 passes para 87 jardas e duas interceptações. D’Andre Swift liderou as corridas com 43 jardas e um touchdown.

A partida mostrou um ataque eficiente do Green Bay Packers, capaz de explorar passes longos e capitalizar nos erros do adversário, enquanto o Chicago Bears sofreu com a pressão da defesa (cedendo quatro sacks) e o alto número de turnovers.

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