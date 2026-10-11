O Houston Texans venceu o Tennessee Titans por 26 a 3 neste domingo, 11, em partida válida pela semana 5 da temporada 2026 da NFL. O confronto foi disputado no Nissan Stadium, em Nashville, às 14h00 (horário de Brasília). Após sair atrás no placar, a equipe visitante anotou 26 pontos sem resposta para garantir o resultado positivo.

O desenrolar do placar

Os mandantes abriram o placar no 1º quarto, faltando 10:39, com um field goal de 30 jardas convertido por Joey Slye. O empate do Houston Texans veio ainda no 1º quarto, faltando 2:22, quando Ka’imi Fairbairn acertou um field goal de 45 jardas, deixando o placar em 3 a 3.

No 2º quarto, o ataque dos Texans produziu mais três campanhas que terminaram em chutes de Ka’imi Fairbairn. Faltando 13:33, ele converteu um field goal de 35 jardas. Depois, faltando 6:56, acertou um chute de 26 jardas. Para encerrar o primeiro tempo, faltando 1:15, Fairbairn marcou um field goal de 53 jardas, levando o jogo para o intervalo com os visitantes liderando por 12 a 3.

No 3º quarto, faltando 6:37, o quarterback C.J. Stroud correu 2 jardas para anotar um touchdown. Com o ponto extra de Fairbairn, a vantagem subiu para 19 a 3. O placar final foi definido no 4º quarto, faltando 14:09, quando Stroud conectou um passe de 9 jardas para o recebedor Jaylin Noel marcar o touchdown. Fairbairn converteu mais um ponto extra, fechando o jogo em 26 a 3.

Estatísticas e destaques individuais

Os números da partida mostram a diferença de produção entre as equipes. O Houston Texans somou 329 jardas totais contra 187 do Tennessee Titans, além de registrar 20 primeiras descidas contra 15 do adversário. Os visitantes também controlaram o relógio, com 34:39 de tempo de posse de bola, ante 25:21 dos mandantes.

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Pelo lado dos Texans, C.J. Stroud completou 26 de 34 passes para 261 jardas e um touchdown, sem sofrer interceptações. No jogo terrestre, Jo’quavious Marks liderou com 62 jardas em 15 corridas. Entre os recebedores, Xavier Hutchinson teve 4 recepções para 65 jardas, e Nico Collins somou 56 jardas em 5 recepções. Na defesa, Azeez Al-Shaair conseguiu 11 tackles, e Jake Hansen registrou uma interceptação de 19 jardas. A defesa de Houston também conseguiu 4 sacks na partida.

Pelos Titans, o quarterback Cameron Ward completou 23 de 36 passes para 170 jardas, sofreu uma interceptação e foi alvo de 4 sacks (perdendo 40 jardas). Tony Pollard correu 14 vezes para 52 jardas. O principal recebedor foi Wan’Dale Robinson, com 6 recepções e 53 jardas. Defensivamente, Tony Adams liderou a equipe com 9 tackles.

A partida terminou com o Houston Texans capitalizando em suas posses de bola na red zone (2 conversões em 4 tentativas) e não cometendo turnovers, enquanto o Tennessee Titans sofreu dois turnovers e não converteu sua única oportunidade na red zone.

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