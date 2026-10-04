O Baltimore Ravens venceu o Tennessee Titans por 24 a 18 na tarde deste domingo, 4, no M&T Bank Stadium, em Baltimore. A partida, válida pela semana 4 da temporada 2026 da NFL, foi definida por um forte desempenho ofensivo dos mandantes no segundo quarto, que garantiu a vantagem necessária para o triunfo.

Segundo quarto decisivo

O jogo começou equilibrado. No 1º quarto, faltando 12:09, o Ravens abriu o placar com um touchdown terrestre de 5 jardas de Derrick Henry, seguido pelo ponto extra de Tyler Loop. O Titans respondeu no mesmo período, no 1º quarto, faltando 5:56, com uma corrida de 3 jardas de Tony Pollard para touchdown e o ponto extra de Joey Slye, empatando o duelo em 7 a 7.

No 2º quarto, o Baltimore assumiu o controle e marcou 17 pontos sem resposta. Faltando 12:16, o quarterback Lamar Jackson conectou um passe de 19 jardas para o touchdown do recebedor Zay Flowers, com ponto extra convertido. Mais tarde, no 2º quarto, faltando 3:32, Jackson encontrou Mark Andrews para um touchdown de 3 jardas. O período terminou com um impressionante field goal de 64 jardas de Tyler Loop no estouro do cronômetro, no 2º quarto, faltando 0:00, deixando o placar em 24 a 7 para os mandantes.

O Tennessee tentou reagir na segunda metade do jogo, enquanto sua defesa não cedeu mais pontos. No 3º quarto, faltando 6:52, Joey Slye acertou um field goal de 33 jardas. A pressão continuou no 4º quarto, faltando 1:12, quando o quarterback Cameron Ward lançou um passe de 3 jardas para o touchdown de Wan’Dale Robinson. Na sequência, o Titans conseguiu a conversão de dois pontos em um passe de Ward para Gunnar Helm, fechando o placar em 24 a 18.

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Números e destaques

O Ravens produziu 384 jardas totais contra 297 do Titans e dominou a posse de bola, com 33:08 contra 26:52. Lamar Jackson completou 15 de 20 passes para 222 jardas e dois touchdowns. O principal recebedor de Baltimore foi Zay Flowers, com oito recepções para 118 jardas e um touchdown, enquanto Derrick Henry liderou o jogo terrestre com 73 jardas em 23 corridas. Na defesa, Trenton Simpson registrou nove tackles e uma interceptação.

Pelo lado do Tennessee, Cameron Ward terminou com 20 passes completos em 31 tentativas para 222 jardas, um touchdown e uma interceptação. O recebedor Carnell Tate foi o grande destaque ofensivo da equipe, somando 145 jardas em nove recepções. Tony Pollard correu 16 vezes para 48 jardas. A defesa do Titans conseguiu dois sacks, liderada pelos oito tackles de Cody Barton e Anthony Hill Jr.

O confronto mostrou um Baltimore eficiente na red zone, convertendo suas três oportunidades em pontuação, e capaz de segurar a vitória mesmo cometendo 13 penalidades para 131 jardas. O Tennessee pagou o preço pelos dois turnovers cometidos na partida e não conseguiu completar a virada nos minutos finais.

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NFL 2026 Classificação da AFC Norte Classificação da AFC Norte # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Cleveland Browns desempate: campanha na divisão 3 1 0 75,0 81 95 -14 2-0 1-1 1-0 1-1 V3 2 Baltimore Ravens 2 1 0 66,7 92 78 +14 0-1 2-0 0-0 1-0 V1 3 Pittsburgh Steelers desempate: confronto direto 2 2 0 50,0 77 87 -10 2-0 0-2 1-1 1-2 D1 4 Cincinnati Bengals 2 1 0 66,7 80 63 +17 1-0 1-1 0-1 1-1 D1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →