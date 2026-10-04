O Jacksonville Jaguars venceu o Cincinnati Bengals por 22 a 17 na tarde deste domingo, 4, em partida válida pela semana 4 da temporada 2026 da NFL. Jogando no Paycor Stadium, em Cincinnati, os visitantes contaram com um jogo seguro do quarterback Trevor Lawrence e a precisão do kicker Cam Little para garantir o triunfo.
Construção do placar
O placar foi inaugurado no 1º quarto, faltando 2:18, com um field goal de 55 jardas de Cam Little para os Jaguars. No 2º quarto, faltando 10:03, o kicker Evan McPherson empatou para os Bengals com um field goal de 29 jardas. A equipe de Jacksonville retomou a frente no 2º quarto, faltando 4:16, com outro field goal de Little, desta vez de 28 jardas. Antes do intervalo, no 2º quarto, faltando 1:23, Trevor Lawrence conectou um passe de 7 jardas para o touchdown do recebedor Brian Thomas Jr., e com o ponto extra convertido, o placar ficou em 13 a 3.
Na volta do intervalo, no 3º quarto, faltando 8:44, o quarterback Joe Burrow encontrou Mike Gesicki para um touchdown de 15 jardas, diminuindo a diferença após o ponto extra. No 3º quarto, faltando 3:00, Cam Little acertou seu terceiro field goal no jogo, agora de 54 jardas, deixando o placar em 16 a 10. No 4º quarto, faltando 6:35, o running back Chris Rodriguez Jr. correu 25 jardas para anotar um touchdown para os Jaguars, mas a tentativa de conversão de dois pontos falhou. Os Bengals ainda responderam no 4º quarto, faltando 3:28, com uma corrida de 1 jarda de Joe Burrow para touchdown e o ponto extra, fechando o placar final em 22 a 17.
Números e destaques individuais
Apesar da derrota, o Cincinnati Bengals produziu mais jardas totais (437 contra 323), teve mais primeiras descidas (26 contra 19) e ficou mais tempo com a posse de bola (30:54 contra 29:06). O ataque aéreo da equipe foi bastante acionado, com Joe Burrow completando 39 de 54 passes para 428 jardas e um touchdown. O principal alvo foi o recebedor Tee Higgins, que somou 11 recepções para 157 jardas. No entanto, Burrow sofreu duas interceptações, feitas por Jourdan Lewis e Foyesade Oluokun. O jogo terrestre de Cincinnati produziu apenas 23 jardas em 15 corridas.
Pelo lado do Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence completou 18 de 23 passes para 227 jardas e um touchdown. O recebedor Brenton Strange liderou a equipe com 7 recepções e 95 jardas. No jogo corrido, os visitantes somaram 111 jardas, liderados por Bhayshul Tuten com 73 jardas em 17 tentativas. Na defesa, Rayuan Lane III foi o destaque com 8 tackles, enquanto a equipe não cometeu nenhum turnover na partida. O jogo também foi marcado por infrações, com 13 penalidades para 125 jardas contra os Jaguars e 11 para 108 jardas contra os Bengals.
A partida mostrou um Jacksonville Jaguars eficiente para proteger a bola e pontuar em momentos-chave, enquanto o Cincinnati Bengals conseguiu mover a bola pelo ar com volume, mas acabou prejudicado pelos turnovers e pela baixa produção no jogo terrestre.