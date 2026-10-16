O Denver Broncos venceu o Seattle Seahawks por 17 a 14 na noite desta quinta-feira (15/10/2026), em partida válida pela Semana 6 da temporada 2026 da NFL. O confronto, disputado no Empower Field at Mile High, em Denver, às 21h15 (horário de Brasília), foi decidido apenas na prorrogação, com um field goal da equipe mandante.

O desenrolar do placar

O Seattle Seahawks abriu o placar no 1º quarto, faltando 6:31, com um field goal de 55 jardas convertido por Jason Myers. A resposta do Denver Broncos veio no 2º quarto, faltando 12:52, quando J.K. Dobbins anotou um touchdown em uma corrida de 4 jardas, seguido pelo ponto extra de Wil Lutz. Ainda no 2º quarto, faltando 5:15, RJ Harvey ampliou para os mandantes com um touchdown terrestre de 1 jarda, e Wil Lutz acertou mais um ponto extra, deixando o placar em 14 a 3 para o Broncos antes do intervalo.

Após um 3º quarto sem pontuações, o Seahawks reagiu no 4º quarto. Faltando 5:41, George Holani marcou um touchdown em uma corrida de 1 jarda. Na sequência, a equipe conseguiu a conversão de dois pontos com um passe do quarterback Sam Darnold para o recebedor Rashid Shaheed. No último lance do tempo regulamentar, no 4º quarto, faltando 0:03, Jason Myers acertou um field goal de 34 jardas, empatando o jogo em 14 a 14. Na prorrogação, faltando 4:53, o kicker Wil Lutz garantiu a vitória do Denver Broncos com um field goal de 53 jardas.

Estatísticas e destaques individuais

Os números da partida mostram que o Seattle Seahawks produziu mais no ataque, somando 353 jardas totais contra 168 do Denver Broncos. O time visitante teve 24 primeiras descidas contra 13 dos mandantes e manteve a posse de bola por 35:38, em comparação aos 29:29 do Denver. No entanto, o Seahawks cometeu 3 turnovers na partida, enquanto o Broncos não cometeu nenhum. A defesa de Denver também conseguiu 5 sacks, contra 2 da defesa de Seattle.

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Pelo Seattle Seahawks, o quarterback Sam Darnold completou 27 de 51 passes para 278 jardas e sofreu 2 interceptações. O principal alvo foi o recebedor Jaxon Smith-Njigba, que registrou 12 recepções para 134 jardas. No jogo terrestre, Emanuel Wilson liderou com 52 jardas em 14 corridas. Na defesa, Ernest Jones obteve 9 tackles e 1 sack.

Do lado do Denver Broncos, o quarterback Bo Nix terminou com 17 passes completos em 27 tentativas, somando 107 jardas. J.K. Dobbins correu 17 vezes para 41 jardas e 1 touchdown. RJ Harvey contribuiu com 25 jardas e 1 touchdown terrestre, além de liderar o time em jardas de recepção, com 31 em 3 conexões. Defensivamente, Alex Singleton foi o destaque com 13 tackles, enquanto Kris Abrams-Draine e Ja’Quan McMillian conseguiram 1 interceptação cada.

A partida evidenciou um cenário em que o Seattle Seahawks teve maior volume de jardas e jogadas, mas o Denver Broncos compensou protegendo a bola, sem sofrer turnovers, e aproveitando suas posses para sair com o resultado positivo no tempo extra.

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NFL 2026 Classificação da AFC Oeste Classificação da AFC Oeste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Kansas City Chiefs 4 0 0 100,0 118 77 +41 2-0 2-0 2-0 4-0 V4 2 Denver Broncos desempate: campanha na conferência 3 2 0 60,0 97 111 -14 2-0 1-2 1-1 2-1 V1 3 Las Vegas Raiders 3 2 0 60,0 132 129 +3 1-1 2-1 1-1 2-2 D2 4 Los Angeles Chargers 0 5 0 0,0 84 129 -45 0-3 0-2 0-2 0-3 D5 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →