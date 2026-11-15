O Buffalo Bills venceu o New York Jets por 31 a 12, no MetLife Stadium, em East Rutherford, no domingo (15/11/2026), pela semana 10 da temporada 2026 da NFL. O destaque da equipe visitante foi o jogo terrestre, que acumulou 201 jardas na partida.
O desenrolar do placar
O Bills abriu o placar no 1º quarto. Faltando 2:43, Josh Allen correu uma jarda para o touchdown, e Tyler Bass converteu o ponto extra.
No 2º quarto, faltando 12:20, Jason Sanders acertou um field goal de 41 jardas para o Jets. Faltando 6:53, Tyler Bass respondeu com um field goal de 37 jardas. Faltando 0:12, Sanders marcou outro field goal, desta vez de 27 jardas.
No 3º quarto, faltando 10:02, Sanders converteu um field goal de 22 jardas. Faltando 8:02, Josh Allen anotou mais um touchdown terrestre de uma jarda, com ponto extra de Bass. Faltando 4:21, Sanders acertou um field goal de 48 jardas. Pouco depois, faltando 3:42, Allen passou para DJ Moore anotar um touchdown de 45 jardas, seguido pelo ponto extra.
No 4º quarto, faltando 4:42, James Cook correu 74 jardas para o touchdown final do Bills, com Bass convertendo o ponto extra.
Estatísticas e líderes
O Bills teve 389 jardas totais contra 376 do Jets. O time visitante conseguiu 201 jardas de corrida em 32 tentativas, enquanto os mandantes tiveram 109 jardas em 23 corridas. O Jets liderou no tempo de posse de bola com 32:01, contra 27:59 do Bills. A defesa do Bills conseguiu quatro sacks, enquanto a do Jets teve um.
Pelo Bills, Josh Allen completou 11 de 21 passes para 196 jardas, um touchdown e uma interceptação. James Cook liderou as corridas com 157 jardas em 18 tentativas e um touchdown. DJ Moore teve quatro recepções para 90 jardas e um touchdown. Na defesa, Dorian Williams fez nove tackles e um sack, e Davison Igbinosun conseguiu uma interceptação.
No Jets, Geno Smith completou 13 de 21 passes para 148 jardas, e Cade Klubnik acertou 11 de 20 passes para 137 jardas e uma interceptação. Breece Hall correu 11 vezes para 41 jardas. Garrett Wilson liderou os recebedores com sete recepções e 106 jardas. Harrison Phillips fez 10 tackles, e Azareye’h Thomas registrou uma interceptação. Jason Sanders acertou todos os seus quatro field goals.
A partida evidenciou a diferença de aproveitamento na red zone, com o Buffalo Bills convertendo duas de três oportunidades, enquanto o New York Jets não teve sucesso em suas duas chances, limitando-se a pontuar apenas com field goals.