A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, dedicou o tetracampeonato da Libertadores às mulheres e ironizou críticos ao afirmar que “os histéricos são eles”. A declaração foi dada em entrevista à TV Globo ainda no gramado, durante a comemoração pela vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, em Montevidéu.

“Sou campeã da Libertadores, a primeira mulher campeã da Libertadores de todos os tempos. Para vocês, mulheres, a gente pode o que nós quisermos. Eu ofereço esse título para vocês, para todas nós, mulheres. Nós não somos histéricas, não; histéricos são eles”, afirmou a mandatária alviverde.

Em seguida, a dirigente pediu que os palmeirenses desfrutassem da conquista, reforçou o discurso de que é o “calmante” da torcida e destacou que a noite de comemoração estava apenas no início.

Leila até o chão

Por fim, questionada sobre promessas pelo título, a presidente garantiu que já pagou a aposta: “Meu caro amigo, já cumpri. Vocês vão ver que eu já dancei funk. Dancei com os meus jogadores, com o Vitor Roque, com o Barbosa. Mas o meu funk é funk família, tá? Eu dancei, vocês vão ver por aí que eu já dancei, tá bom?”.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Títulos da gestão Leila Pereira no futebol masculino