A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, dedicou o tetracampeonato da Libertadores às mulheres e ironizou críticos ao afirmar que “os histéricos são eles”. A declaração foi dada em entrevista à TV Globo ainda no gramado, durante a comemoração pela vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, em Montevidéu.
“Sou campeã da Libertadores, a primeira mulher campeã da Libertadores de todos os tempos. Para vocês, mulheres, a gente pode o que nós quisermos. Eu ofereço esse título para vocês, para todas nós, mulheres. Nós não somos histéricas, não; histéricos são eles”, afirmou a mandatária alviverde.
Em seguida, a dirigente pediu que os palmeirenses desfrutassem da conquista, reforçou o discurso de que é o “calmante” da torcida e destacou que a noite de comemoração estava apenas no início.
Leila até o chão
Por fim, questionada sobre promessas pelo título, a presidente garantiu que já pagou a aposta: “Meu caro amigo, já cumpri. Vocês vão ver que eu já dancei funk. Dancei com os meus jogadores, com o Vitor Roque, com o Barbosa. Mas o meu funk é funk família, tá? Eu dancei, vocês vão ver por aí que eu já dancei, tá bom?”.
Títulos da gestão Leila Pereira no futebol masculino
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Libertadores: 2026;
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Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023;
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Campeonato Paulista: 2022, 2023, 2024 e 2026;
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Recopa Sul-Americana: 2022;
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Supercopa do Brasil: 2023.