A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ganhou destaque na Argentina antes da final da Libertadores. A dirigente recebeu elogios da imprensa do país vizinho enquanto o clube alviverde e o Estudiantes se preparam para a decisão.

“Tia rica”

O jornal argentino La Nación publicou um perfil da dirigente usando o apelido “Tia Rica” já na manchete. Segundo a publicação, Leila assume o papel de protagonista e atrai os olhares mesmo em momentos cotidianos da delegação, como na saída do elenco do hotel rumo aos treinamentos.

Para sustentar o texto, o veículo ouviu o especialista em finanças do futebol Moises Assayag, que apontou a administração alviverde como referência de modernização no Brasil. De acordo com Assayag, o foco na valorização de ativos — como o estádio, a base e a própria marca — consolida o Palmeiras dentro e fora de campo e serve de modelo para outros clubes do país.

Trajetória e protagonismo

A emissora argentina TyC também abordou a trajetória pessoal e profissional de Leila. O canal apontou que a dirigente cresceu em uma família de vascaínos sem grande interesse pelo esporte, iniciou a carreira no jornalismo e apenas em 2015 deu início à sua ligação com o Palmeiras — logo após o clube escapar por pouco do rebaixamento à Série B.

Na mesma linha, o veículo destacou o peso institucional da mandatária. Foram citados o protagonismo na articulação pela lei das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs), a condição de quarta mulher mais rica do Brasil segundo a revista Forbes e a sequência de títulos conquistados pelo time desde que assumiu a presidência.