A temporada de 2025 do Palmeiras, que terminou sem os títulos de expressão esperados pela torcida, teve seus bastidores revelados nos primeiros episódios do documentário Acesso Total, divulgados no último sábado, 27. A série produzida pelo SporTV terá cinco episódios e mostrará momentos importantes do ano como o comportamento do técnico Abel Ferreira e da presidente Leila Pereira, a lesão do atacante Paulinho e até o silêncio nos vestiários após o time sucumbir em competições.

O documentário destaca o que chama de “noite mágica” a remontada por 4 a 0 diante da LDU, que garantiu o Palmeiras na final da Libertadores, e também exalta a ascensão da dupla Flaco López e Vitor Roque, que chegou a dar ao torcedor a esperança de que o ano terminaria em festa.

As câmeras mostram a intimidade da parceria e como Abel Ferreira moldou o ataque para recuperar a equipe no Campeonato Brasileiro.

No entanto, o tom também muda drasticamente ao abordar a reta final. A palavra “incompetência” ecoa nos bastidores. Em trechos, o elenco e a comissão técnica reconhecem que o time falhou em momentos cruciais, especialmente em jogos em casa onde o favoritismo não se traduziu em gols.

“Nós fomos muito incompetentes, ficou muito claro. Não vou transferir a responsabilidade “ah, o jogador tinha que ter sido expulso…” Não, o Palmeiras tinha que ter chutado no gol, pô. Como você vai fazer gol se você não chuta a gol?”, afirma a presidente Leila Pereira.

“O núcleo do futebol é a conquista de títulos, tem que consquistar.E o que posso fazer, caros amigos? Não é que está tudo perdido, que tenho que mudar tudo”, completa.

Um dos momentos de maior repercussão é o registro do volante Aníbal Moreno em prantos. As imagens mostram o jogador pedindo desculpas aos companheiros após uma expulsão por agressão em um clássico com o Corinthians, após agredir José Martínez, evidenciando a pressão emocional sobre os atletas.