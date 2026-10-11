Neste domingo, 11, o Corinthians anunciou Clarence Seedorf como novo técnico até 2027. O holandês chega em substituição ao técnico Fernando Diniz, demitido na última quarta-feira, 7, após derrota para o Internacional, no Beira-Rio.

Em vídeo divulgado pelo Timão, Seedorf exaltou o clube, pediu apoio da arquibancada e prometeu “muito trabalho”.

“Fala, Fiel. Estou muito feliz pela oportunidade de comandar um clube tão grande como o Corinthians. Lembro muito bem da paixão de vocês nas arquibancadas e tenho certeza de que vamos precisar deste apoio para o resto do campeonato. Nesses próximos jogos, com muito trabalho, vamos fazer o melhor pelo Corinthians“, declarou o novo técnico da equipe.

Seedorf não marcará presença no clássico de hoje contra o Palmeiras, no Nubank Parque. Isso porque, tanto o holandês quanto a comissçao técnica dele ainda deverão chegar ao Brasil nos próximos dias.

Em nota divulgada pela OTB Sports, responsável pela carreira de Seedorf, a empresa explica ter sugerido o nome dele ao diretor executivo Marcelo Paz, com quem fechou negócio após dois dias de tratativas.

O novo técnico fez o último trabalhoi na função em 2019. Ele traz no currículo passagens por Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e seleção de Camarões.