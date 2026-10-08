O técnico Fernando Diniz não resistiu à derrota por 2 a 1 para o Inter, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão, e foi demitido pelo Corinthians logo após a partida desta quarta-feira, 7.
Esta foi a sétima derrota seguida do Corinthians no Brasileirão, o que levou o time a beirar a zona de rebaixamento. Com isso, Diniz terminou sua primeira passagem como treinador do Timão com apenas 13 vitórias em 33 jogos.
Aproveitamento de Diniz pelo Corinthians
- 33 jogos
- 13 vitórias
- 8 empates
- 12 derrotas
- 47,5% de aproveitamento
O Corinthians, que mandou três bolas na trave na derrota em Porto Alegre, segue com 32 pontos, a apenas um da zona de rebaixamento, à frente do próprio Inter (31) e Grêmio (30). Remo (24) e Chapecoense (18) fecham o Z4.
Os últimos jogos do Corinthians no Brasileirão 2026
- Palmeiras (fora)
- Vitória (casa)
- Vasco (fora)
- Mirassol (casa)
- São Paulo (fora)
- Botafogo (casa)
- Atlético-MG (fora)
- Grêmio (casa)
- Remo (fora)