A estreia do técnico Eduardo Baptista trouxe alívio imediato ao Internacional. Na noite desta quarta-feira, 7, no Beira-Rio, o Colorado superou o Corinthians por 2 a 1, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o gol mais rápido da competição marcado por Vitinho aos 43 segundos, os donos da casa adotaram uma postura reativa, suportaram a pressão de um adversário que acertou a trave três vezes e garantiram o triunfo com Alan Patrick na etapa final. André descontou para os visitantes.

Gol relâmpago e bombardeio alvinegro

O confronto começou da melhor forma possível para o Inter. Logo no primeiro minuto, Alan Patrick carregou pelo meio e esticou para Vitinho, que bateu forte de canhota no alto para abrir o placar. A vantagem precoce fez o time gaúcho recuar suas linhas e explorar as transições, entregando a bola ao Corinthians. A equipe paulista terminou a partida com 72% de posse de bola e 22 finalizações, contra 17 dos mandantes.Apesar do volume de jogo, o Corinthians esbarrou na trave e no goleiro Anthoni, que encerrou a noite com seis defesas. Aos 40 minutos do primeiro tempo, a pressão quase surtiu efeito em dose dupla: Matheuzinho bateu forte e Anthoni desviou para a trave esquerda; na sequência, Yuri Alberto finalizou da frente da área e o goleiro colorado operou novo desvio, desta vez para a trave direita.

Trave salva o Inter e erros definem o placar

O cenário se manteve no segundo tempo. O Corinthians seguiu no campo de ataque e, aos 14 minutos, Memphis finalizou na trave esquerda após cruzamento na pequena área. O Internacional, inteiro postado do meio para trás, aguardava um erro do adversário para matar o jogo.A oportunidade de ouro surgiu aos 32 minutos.

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Após erro do Corinthians com Garro na saída de bola, Villagra ganhou o lance e tocou de lado para Alan Patrick ampliar a vantagem e fazer explodir o torcedor no Beira-Rio. A resposta paulista, no entanto, foi rápida. Aos 35, Vitinho, que havia acabado de entrar, cruzou da esquerda e André subiu de cabeça para mandar no cantinho, recolocando o time de Fernando Diniz na partida. Apesar do clima tenso e aberto nos minutos finais, o placar não foi mais alterado.

Situação na tabela e próximos clássicos

O resultado dá um respiro ao Internacional, que vinha de uma sequência negativa e agora chega a 31 pontos em 29 jogos, embora tenha iniciado a rodada na 18ª posição. Já o Corinthians, que começou a rodada no 14º lugar com 32 pontos, amarga sua sétima derrota consecutiva no Brasileirão e vê a pressão sobre o técnico Fernando Diniz aumentar ainda mais

.As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (11/10) para a disputa de clássicos estaduais. O Internacional visita o Grêmio, enquanto o Corinthians vai à casa do Palmeiras, ambos os confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro.