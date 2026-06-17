Plataforma de jogos PG Soft: melhores jogos, novidades e dicas

A plataforma de jogos PG Soft está por trás de grandes nomes, como Fortune Tiger, Fortune Rabbit e Fortune Ox. Com alguns dos melhores jogos de cassino do mercado, essa desenvolvedora conta com grandes potenciais de prêmios e promoções na maioria das operadoras autorizadas.

Neste guia, nossos especialistas Placar testaram os principais jogos PG Soft e trouxeram dicas para quem quer jogar com diversão garantida. Confira a seguir!

Melhores jogos da PG Soft

Os melhores jogos da PG Soft são Fortune Tiger, Fortune Rabbit, Fortune Ox, Mahjong Ways e Dragon Hatch slot em Junho de 2026.

Esses slots possuem RTPs altos, acima de 96%. Além disso, contam com prêmios atraentes, que podem chegar a 500x a aposta inicial.

A seguir, nossos especialistas preparam análises com detalhes completos sobre os melhores jogos da PG Soft. Confira e tire todas as suas dúvidas antes de jogar com dinheiro real.

Fortune Tiger: o maior sucesso da PG Soft

O Fortune Tiger é o slot mais popular da PG Soft, com sua grade 3×3 e RTP de 96.81%.

Presente na Superbet, esse jogo do tigrinho traz símbolos com ganhos de até 0,60x a 50x a aposta inicial ao combinar 3 símbolos iguais nas 5 linhas de pagamentos. Com multiplicadores aleatórios e Wilds, os prêmios podem alcançar até 2500x o valor apostado.

A popularidade desse jogo da PG Soft faz com que ele marque presença em praticamente toda operadora autorizada do Brasil. Com isso, você poderá encontrá-lo em plataformas, como a Superbet, com direito a rodadas grátis e promoções recorrentes.

Jogue na Superbet

Fortune Rabbit: diversão garantida com o coelho da sorte

O Fortune Rabbit é outro slot da saga Fortune da plataforma de jogos PG Soft. Com RTP 96.75%, 2 colunas de 3 linhas e uma coluna do meio com 5, ele é inspirado na cultura asiática, trazendo símbolos de sorte, como envelopes vermelhos, sacos de moedas e moedas de ouro.

Nesse jogo do coelho, a diversão garantida está acompanhada de símbolos Wild que pagam até 20x a aposta. Além disso, podem contar com Rodadas da Fortuna, que trazem 8 giros grátis, e multiplicadores que podem levar os ganhos a até 5.000x.

Com ferramentas automatizadas, como “Girar até Ganhar”, você pode jogar um número pré-definido de rodadas até alcançar ganhos específicos. Também pode contar com promoções em plataformas como a Stake no Fortune Rabbit.

Jogue na Stake

Fortune Ox: inovação com grade dinâmica

O Fortune Ox é um dos novos jogos da PG Soft com temática mitológica. O Touro, símbolo do zodíaco chinês, marca presença em toda a grade 3x4x3. Para ganhar, é só alinhar 3 símbolos iguais em uma das 10 linhas de pagamentos fixos.

Se a tela for preenchida com Wilds, você poderá ganhar até 2.000x a aposta inicial. Além disso, pode ativar as rodadas turbo, deixando cada giro mais rápido nesse slot com RTP 96.75%.

O layout único e o alto potencial de ganhos fazem do jogo do Touro um dos mais procurados da plataforma de jogos PG. Você pode se cadastrar na Multibet e apostar nele.

Jogue na Multibet

Mahjong Ways: estratégia e tradição asiática

Mahjong Ways é um dos slots da Pocket Games Soft que mistura elementos do clássico jogo asiático com recursos de multiplicadores e rodadas grátis.

Usando os símbolos das peças do Mahjong, esse slot tem 5 linhas e 4 colunas com mecânicas de cascata e megaways. Assim, dá para alcançar até 1.024 formas de ganhar em um único giro, com até 25,000x em ganhos máximos.

O Mahjong Ways conta com um RTP elevado e deu origem à sua própria saga. Por exemplo, o Mahjong Ways 2, versão mais moderna desse jogo de cassino, oferece um RTP de 96.95%. Assim, você pode jogar as duas versões na Novibet.

Jogue na Novibet

Novos jogos da PG Soft

A plataforma de jogos PG lança slots com frequência, sempre voltado para a navegação mobile-friendly. As temáticas são variadas, da mitologia e fantasia às festas populares, como no Rio Fantasia, e campeonatos esportivos, como a Copa do Mundo no Futebol Fever.

Os jogos da PG Soft rapidamente se popularizaram entre os usuários porque contam com alta qualidade. São, até o momento, 173 moedas e 23 idiomas compatíveis. A busca por RTP slot PG em tempo real ilustra essa popularidade.

E, a cada lançamento, a empresa traz melhorias gráficas e uso de inteligência artificial para personalizar sugestões no lobby.

Jogue na Lotogreen

Melhores cassinos para jogar os jogos da PG Soft

A plataforma de jogos PG Soft é provedora parceira de várias plataformas de cassinos online no Brasil. Confira a seguir os melhores cassinos para jogar os jogos da PG Soft:

Superbet 5 rating Superspin com prêmios diários Giros grátis Cashback em jogos selecionados Superbet cassino app para Android Cadastre-se Terms & Conditions Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Stake 4.5 rating Jogos de cassino exclusivos Variedade em jogos turbo Slots para todos os gostos Suporte ao cliente 24/7 via chat Cadastre-se Leia Stake review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply MultiBet 4.5 rating Cashback diário de até 25% Cashback diário até 25% Loja de Recompensas com giros grátis R$7 milhões em prêmios nos torneios Multibet Cadastre-se Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Novibet 5 rating Mais de 4.000 jogos de cassino Variedade de métodos de pagamento Roda de prêmios diários Torneios e missões com prêmios recorrentes Cadastre-se Leia Novibet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Gol de Bet 4 rating +500 jogos de cassino Torneios de provedores parceiros Suporte 24 horas Cashback semanal Cadastre-se Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply

Dicas para jogar os melhores jogos da PG Soft

Os melhores jogos da PG Soft contam com potenciais de ganhos altos e uma jogabilidade bem simples. No entanto, para você aproveitar a experiência ao máximo, é importante seguir as dicas abaixo e apostar com responsabilidade:

Escolher jogos com RTP acima de 96%

O RTP, ou Return-to-player, é um índice teórico de quanto o apostador receberá de volta ao longo prazo. Assim, apesar de não impactar diretamente nas chances de ganho, é um excelente indicador para saber se há como diminuir suas perdas e aumentar os ganhos com jogos de cassinos específicos.

Nos slots da PG Soft, os apostadores encontrarão sempre valores consistentes para o RTP, independente da plataforma. Isso porque a desenvolvedora tem valores padrões, sem personalizações.

Por este motivo, recomendamos que escolha jogos com RTP elevado, principalmente acima de 96%, como:

Leprechaun Riches (97,35%),

Mahjong Ways 2 (96,95%),

Fortune Mouse (96,96%).

Se o slot escolhido trouxer recursos como rodadas grátis, megaways e multiplicadores altos, melhor ainda.

Aproveitar ofertas de cassino

A plataforma de jogos PG Soft conta com várias promoções próprias, principalmente nos novos cassinos.

Você pode encontrar cashbacks semanais de 10% para os jogos da saga Fortune ou jogar nos slots PG Soft durante os períodos promocionais para pontuar nos torneios com prêmios em dinheiro, como acontece na Gol de Bet.

Também dá para encontrar clubes de fidelidades dos cassinos. À medida que joga neles, pontua e pode reivindicar rodadas grátis para os jogos da PG.

Como controlar o seu dinheiro nas apostas

É fundamental controlar o seu dinheiro nas apostas e manter o jogo como uma forma de diversão apenas. Estabeleça um orçamento máximo antes de jogar.

Aproveite que os cassinos legalizados oferecem ferramentas de limites e personalize quanto pode depositar ou jogar a cada sessão.

Além disso, você deve considerar a volatilidade dos jogos PG Soft. Se seu orçamento for pequeno, vale mais a pena apostar naqueles que pagam menos, mas com maior frequência.

Testar jogos no modo demo

Atualmente, a PG Soft não tem mais os modos de demonstração disponíveis na maioria das plataformas. No entanto, você pode aproveitar os cassinos com bonus sem deposito e os bônus de fidelidade, como rodadas grátis, para testar jogos específicos da desenvolvedora.

Se estiver interessado em um jogo que não tem demo mode, comece com as apostas mínimas. Leia bem às regras e entenda quais símbolos pagam mais, quais os recursos mais interessantes.

Com informações completas sobre os jogos testados, pode montar sua estratégia de gestão de orçamento e aumentar as apostas gradualmente.

Entender a mecânica dos jogos

Os novos jogos da PG Soft contam com mecânicas exclusivas, como o Wilds on the Way do Leprechaun Riches, e as Rodadas da Fortuna do Fortune Rabbit.

Por este motivo, recomendamos que, antes de jogar, leia o tutorial com atenção. Entenda a diferença entre as grades dinâmicas e linhas de pagamento fixas, veja quando há ganhos em cascata e se os multiplicadores podem aparecer em qualquer lugar.

Entender como os recursos exclusivos de cada slot funcionam pode trazer ganhos nas suas rodadas e te ajudar a identificar os jogos mais adequados para seu orçamento, especialmente com slots de 10 centavos.

O que é a PG Soft?

A Pocket Games Soft, ou, simplesmente, PG Soft, é uma desenvolvedora de jogos de cassino que está há mais de uma década no mercado. É famosa por desenvolver alguns dos melhores jogos da atualidade quando se trata de cassino online.

Fundada em 2015, essa empresa tem sede em Malta e atua globalmente com licenças locais, como da Malta Gaming Authority, Reino Unido e Gibraltar.

Com mais de 1.000 jogos em seu portfólio, a plataforma de jogos PG Soft está especializada em lançar slots com foco em mobile-first. Ou seja, voltada para quem aposta pelo celular, com interface intuitiva e design simples para telas pequenas.

Seus jogos são extremamente populares, com mais de 500.000 jogadores ao redor do mundo. Além disso, a sua excelência é reconhecida entre o setor, com prêmios como o Melhor Provedor de Jogos Móveis nos International Gaming Awards 2022.

Jogos da PG Soft: nossa opinião final

A plataforma de jogos PG oferece jogos de cassino online interessantes, com foco em experiência mobile. Seus slots possuem interface intuitiva, mecânicas com altos potenciais de ganhos e taxas altas de RTP e volatilidade.

Com qualidade gráfica alta, que inclui trilha sonora e alta definição de imagem, essa desenvolvedora de jogos se mantém como uma líder do mercado. Por exemplo, o Fortune Tiger é um dos jogos mais populares de cassino.

Além disso, está também na linha de frente da inovação em jogos online. Seus lançamentos trazem recursos exclusivos, como os Wilds on the Way. Tudo com certificado de jogo justo da BMM Test Labs, Gaming Associates.

Perguntas frequentes

Confira a seguir as perguntas frequentes sobre os jogos da PG Soft:

Qual é o melhor jogo online da PG Soft? O Fortune Tiger é o melhor e mais popular jogo da PG Soft. Outros grandes sucessos da provedora são: Fortune Rabbit, Fortune Ox, Mahjong Ways e Dragon’s Treasure Quest. A PG Soft oferece jogos demo grátis? No momento, a PG Soft não oferece jogos com modo de demonstração. No entanto, você pode começar seus testes com apostas a partir de R$0,10 ou R$0,20 na maioria dos slots dessa desenvolvedora. Onde fica a sede da PG Soft? A sede da PG Soft está localizada em Malta, embora a empresa opere em diferentes jurisdições legalmente, como Reino Unido, Brasil e Curaçao. Quais os melhores sites para jogar os jogos da PG Soft? Superbet, Stake, Multibet, Novibet e Gol de Bet são os melhores sites para jogar os jogos da PG Soft em Junho de 2026. Os jogos da PG Soft são seguros? Sim, os jogos da PG soft são seguros. Esse provedor de softwares possui certificações de resultados aleatórios pela BMM Test Labs e Gaming Associates. Além disso, está de acordo com regulamentações rígidas, como a do Brasil e do Reino Unido.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.