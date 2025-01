Neymar volta ao Santos após 12 anos para se reencontrar com futebol

Neymar está oficialmente de volta ao Santos após 12 anos. Maior craque brasileiro na última década, o jogador assinou nesta sexta-feira, 31, com o clube que o revelou para o mundo em busca de um reencontro com o seu futebol. O atacante sofreu com sucessivas lesões e rescindiu o contrato com o Al Hilal. No Peixe, o vínculo será válido até o meio do ano.

Nos últimos dias, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se antecipou ao anúncio oficial e publicou em suas redes sociais um vídeo sacramentando o acerto. Dois dias depois, foi a vez do próprio Neymar confirmar o negócio com outra mensagem em vídeo na internet.

Perto de completar 33 anos, em 5 de fevereiro, Neymar fez apenas sete partidas e marcou um gol desde agosto de 2023, quando chegou ao futebol árabe. O contrato, no valor de 90 milhões de euros (R$ 485 milhões na conversão da época), previa duas temporadas, mas uma rescisão consensual foi assinada na última segunda.

“Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de voltar para o seu povo”, disse Teixeira.

“Preciso voltar a atuar. E só um clube como o Santos Futebol Clube pode me preparar para os desafios que tenho para os próximos anos”, completou Neymar.

Primeira passagem de Neymar no Santos

Conhecido das categorias de base santista desde muito cedo, Neymar estreou como profissional em 2009. Até sua saída, em 2013, o astro somou 136 gols e 63 assistências em 225 jogos. Em sua despedida, deixou uma mensagem no vestiário da Vila Belmiro: “Eu vou, mas eu volto.”

No clube, Neymar foi tricampeão paulista (2010 a 2012), da Copa do Brasil (2010), da Libertadores (2011) e da Recopa (2012). Em busca de volta por cima, Neymar já tem até um novo endereço na cidade praiana. De acordo com uma fonte ouvida por PLACAR, a residência deve ser uma mansão no morro Santa Teresinha, localizado a cerca de 15 minutos do CT Rei Pelé.

Do Santos para o Barcelona

Já com atuações consistentes pela seleção brasileira, esperança do hexacampeonato, Neymar deixou o país e foi se juntar ao ídolo Lionel Messi no Barcelona, o mesmo time para o qual havia perdido o Mundial de Clubes de dois anos antes.

A tumultuada negociação, em valores que variaram entre 57 milhões e 95 milhões de euros, rendeu os seus frutos. Ao lado de Messi, a quem prometeu ‘ajudar a ser o melhor do mundo’ e, posteriormente, a Suárez, fez o trio MSN. Por lá, ganhou duas LaLiga (2015 e 2016), três Copa do Rei (2015 a 2017), uma Champions League (2015) e um Mundial (2015).

Passagem de Neymar pelo PSG

Neymar deixou os títulos para trás e seguiu atrás do sonho de então ser o melhor jogador do mundo. Transferência mais cara da história, fechada em 222 milhões de euros, o jogador deixou o Barcelona para fechar com o Paris Saint-Germain em agosto de 2017.

Em sua chegada na Cidade Luz, foi recebido com um show especial na torre Eiffel. Dentro de campo, não conseguiu dar ao PSG a inédita Champions League. Ainda assim, foi pentacampeão da Ligue1 (entre 2018 e 2023). Saiu pela porta dos fundos, atacado por boa parte da torcida que sonhava com mais títulos. Veio a reformulação no elenco, a opção por Kylian Mbappé.

Como foi Neymar no Al Hilal?

O camisa 10 se lesionou ainda em outubro de 2023, quando defendia a seleção brasileira contra a uruguaia, pelas Eliminatórias da Copa. Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo. Em mais de um ano parado, tendo feita as primeiras cinco partidas pelo novo clube, voltou e sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

Com essa nova lesão e, segundo o treinador Jorge Jesus sem alcançar o nível dos companheiros fisicamente, o contrato com o jogador foi rescindido. Por conta da cota de estrangeiros, Neymar estava inscrito apenas na Champions Asiática e não poderia disputar as partidas da Liga Saudita. Ao todo, foram sete partidas, um gol marcado e duas assistências.

Por que o Santos?

Depois de tanto tempo parado, Neymar precisa primeiramente voltar a atuar com “ousadia e alegria”, um dos lemas da sua carreira. A decisão pelo time da Vila Belmiro ainda teve apoio dos familiares, que têm a Baixada Santista como verdadeira casa. A identificação é tamanha que um vídeo narrado por inteligência artificial com a voz de Pelé foi um dos pontos altos da negociação para o retorno do jogador.

O craque já tem data estipulada para a sua reestreia. Segundo apuração, o Menino da Vila deve ir a campo no dia 5 de fevereiro, seu aniversário de 33 anos, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista