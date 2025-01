Presidente do Santos confirma retorno de Neymar: ‘Bem-vindo’

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou nesta terça-feira, 28, o retorno do atacante Neymar ao clube após 12 anos. Em seu perfil pessoal do Instagram, o cartola publicou um vídeo com uma retrospectiva da trajetória do jogador na Vila Belmiro e encerrou desejando boas-vindas. Neymar deixou o Peixe em maio de 2013, negociado com o Barcelona. Também passou também por Paris Saint-Germain e Al-Hilal.

“Lembro, como se fosse hoje, quando nosso eterno capitão Zito, juntamente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto seu talento. E que talento. Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo”, iniciou dizendo.

“Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos. Mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: “Eu vou, mas eu volto”. Lembra? Tenho certeza que esta frase também te acompanhou durante todo esse tempo. Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos”, completou em outro trecho.

No vídeo também é possível ler a carta escrita por Teixeira a Neymar, como um presente de aniversário adiantado pelos seus 33 anos, que completará no próximo dia 5 de fevereiro.

“Querido Neymar. Parabéns!!! Muita saúde, paz, ainda mais realizações e sucesso!! A faixa Z, do nosso eterno capitão Zito já é sua. Agora escolhao o número da sua camisa: 10 ou 11! Volte logo, eu e toda a torcida santista estamos a sua espera! Felicidades, que Deus abençoe!”, registrou o cartola.

Sem clube desde que anunciou a rescisão com o Hilal na segunda-feira, 27, Neymar deve assinar vínculo de apenas cinco meses de duração. O jogador está de mudança para o Brasil. E, desde a última semana, procura uma nova residência no município.

Atualmente, Neymar possui uma cobertura em um prédio localizado no bairro Aparecida, mas seu estafe negocia a compra de uma mansão no morro Santa Teresinha, conhecido por imóveis de alto padrão onde Pelé e até o técnico argentino Jorge Sampaoli tiveram casa. O local também é visto como ponto estratégico por contar com segurança e ser próximo ao CT Rei Pelé.

Vale dizer que Neymar também possui casa em um condomínio no Jardim Acapulco, em Guarujá, mas a logística seria complexa.

A tendência é que Neymar seja apresentado aos torcedores até o fim da semana e faça a sua estreia no dia do seu aniversário, na partida diante do Botafogo-SP, na Vila Belmiro.

