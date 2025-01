Neymar posta vídeo e confirma acerto com o Santos

O atacante Neymar Júnior confirmou nesta quinta-feira, 30, seu retorno ao Santos após quase 12 anos em vídeo postado em suas redes sociais. Perto de completar 33 anos, o ídolo santista rescindiu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita em comum acordo.

“Assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube”, confirmo. “Agora eu preciso voltar a atuar, e só um clube como o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos”, completou, citando a Copa do Mundo de 2026.

O jogador deve chegar ao país na sexta-feira, 31 e ser apresentado à torcida na Vila Belmiro.

Assista ao vídeo abaixo:

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, já tinha anunciado na última terça-feira, 28, o retorno do atacante Neymar ao clube após 12 anos. Em seu perfil pessoal do Instagram, o cartola publicou um vídeo com uma retrospectiva da trajetória do jogador na Vila Belmiro e encerrou desejando boas-vindas. Neymar deixou o Peixe em maio de 2013, negociado com o Barcelona. Também passou também por Paris Saint-Germain e Al-Hilal.

“Lembro, como se fosse hoje, quando nosso eterno capitão Zito, juntamente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto seu talento. E que talento. Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo”, iniciou dizendo.

“Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos. Mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: “Eu vou, mas eu volto”. Lembra? Tenho certeza que esta frase também te acompanhou durante todo esse tempo. Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos”, completou em outro trecho.

O clube está organizando uma grande festa para a apresentação de Neymar, que desembarca no Brasil na próxima sexta-feira (31). O jogador chegará pela manhã em Guarulhos e, em seguida, seguirá para a Baixada Santista.

Segundo o GE, ainda pela manhã, Neymar assinará seu contrato válido até 30 de junho de 2025. Já à tarde, um evento especial será realizado para a apresentação oficial do craque à torcida, contando com a presença dos artistas Mano Brown e Projota.