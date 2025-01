Neymar se despede do Al-Hilal com números inexpressivos

Aguardado no Santos ainda nesta semana, Neymar se despediu do Al-Hilal na noite da última segunda-feira, 27, com números inexpressivos. As estatísticas abaixo do esperado foram prejudicadas pelas lesões sucessivas do jogador no ano e meio em que esteve no futebol árabe.

O camisa 10 deixou o PSG e, em agosto de 2023, chegou ao Al-Hilal por 90 milhões de euros (R$ 485 milhões na época) e um contrato de duas temporadas. Depois de cinco jogos pelo clube, veio a grave lesão no joelho esquerdo. Após o longo período de recuperação, apenas mais duas partidas.

Neymar sofreu rupturas nos ligamentos do joelho esquerdo em partida pela seleção brasileira, válida pelas Eliminatórias da Copa, em outubro de 2023. O jogador passou por cirurgia para corrigir o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco. O processo de recuperação foi longo e o jogador só voltou a campo no ano seguinte.

Ao todo, Neymar somou sete partidas oficiais e um gol marcado. Quando estava preparado para engatar uma sequência, o atacante teve detectada uma lesão muscular na coxa direita, em novembro de 2024.

A nova lesão fez com que Jorge Jesus o preterisse para a disputa do Campeonato Saudita. Segundo o próprio treinador português, Neymar não conseguia acompanhar o ritmo dos companheiros de equipe. Fora da liga nacional, o jogador só poderia atuar na Champions Asiática. O próximo compromisso da equipe por essa competição é na próxima terça-feira, 4, contra o Persepolis, do Irã.

Números de Neymar no Al-Hilal

Jogos: 7

Gols: 1

Assistências: 3

Minutos: 428 minutos

*Fonte: Transfermarkt