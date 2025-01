Neymar rescinde com Al-Hilal e fica perto de volta ao Santos

Com anúncio no Santos marcado para os próximos dias, Neymar não é mais jogador do Al-Hilal. O fim do contrato entre as partes foi anunciado na noite desta segunda-feira, 27, nas redes sociais do clube saudita.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent. Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025

O comunicado marca o fim de uma passagem melancólica, que teve início em agosto de 2023, quando chegou à equipe por 90 milhões de euros (R$ 485 milhões na época) e um contrato de duas temporadas. Depois de cinco jogos pelo clube, veio a grave lesão no joelho esquerdo. Após o longo período de recuperação, apenas mais duas partidas.

Neymar sofreu rupturas nos ligamentos do joelho esquerdo em partida pela seleção brasileira, válida pelas Eliminatórias da Copa, em outubro de 2023. O jogador passou por cirurgia para corrigir o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco.

O processo de recuperação foi longo e o jogador só voltou a campo no ano seguinte. Ao todo, Neymar somou sete partidas oficiais e um gol marcado.

Quando estava preparado para engatar uma sequência, o atacante teve detectada uma lesão muscular na coxa direita, em novembro de 2024. A nova lesão fez com que Jorge Jesus o preterisse para a disputa do Campeonato Saudita.

O Santos aguarda a chegada de Neymar ao Brasil na próxima quarta-feira, 29, para finalizar sua contratação e, de acordo com uma fonte ouvida por PLACAR, o atacante já definiu um novo endereço na cidade praiana.

Neymar deve chegar ao Brasil nos próximos dias, ser apresentado à torcida neste fim de semana e já tem data para a reestreia. Segundo apuração, o Menino da Vila deve ir a campo no dia 5 de fevereiro, seu aniversário de 33 anos, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista.

O negócio está em seus detalhes finais, o que já obriga o estafe do atleta a buscar uma moradia na baixada santista. Ainda que o atleta tenha uma casa no Jardim Acapulco, no Guarujá, seu estafe considerou a logística desfavorável, mesmo com a possibilidade de utilizar um helicóptero.

Assim, a residência do craque deve ser no morro Santa Teresinha. O local é conhecido por residências de alto padrão e já teve Pelé e o técnico Jorge Sampaoli como moradores ilustres. Ele fica localizado a cerca de 15 minutos do CT Rei Pelé.