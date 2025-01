Mercado da Bola: confira as transferências do futebol brasileiro

Paulinho no Palmeiras, Gabigol e Dudu no Cruzeiro, Oscar no São Paulo e esse é só o começo. O Mercado da Bola do futebol brasileiro começou agitado com as transferências entre os clubes nacionais. E a coisa pode esquentar ainda mais já que a janela de transferências internacionais abriu nesta sexta-feira, 3, e encerra só em 28 de fevereiro.

Publicidade

Confira a seguir as principais contratações

Paulinho: Atlético-MG – Palmeiras

No último dia de 2024, o Palmeiras anunciou a contratação do atacante Paulinho. O jogador, de 24 anos, estava no Atlético-MG e assinou vínculo até dezembro de 2029.

Gabigol: Flamengo – Cruzeiro

Já no primeiro minuto de 2025, foi a vez de Gabigol anunciar a sua saída do Flamengo e ida para o Cruzeiro. Um vídeo nas redes sociais selou o acordo do centroavante, de 28 anos, até o fim de 2028.

Publicidade

Pol Fernández: Boca Juniors – Fortaleza

O Fortaleza foi ao mercado e contratou o meio-campista Pol Fernández. Aos 33 anos, o experiente jogador argentino estava no Boca Juniors. O contrato vai até o fim de 2026.

Léo Pelé: Vasco – Athletico-PR

Zagueiro é mais um reforço para a #Temporada2025.

VAMOS!!! 🔴⚫️🌪️ pic.twitter.com/pIxVdIrQXP — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 2, 2025

Muitas vezes ironizado pela própria torcida, Léo Pelé está de casa nova. O zagueiro, de 28 anos, deixou o Vasco e assinou com o Athletico-PR.

Gabriel Menino: Palmeiras – Atlético-MG

Atleta polivalente, com passagem pela Seleção Brasileira e importantes títulos no currículo, Menino se destaca pela qualidade no passe e o ótimo poder de finalização! 🎯🐓 O meio-campista vem para qualificar o elenco Atleticano na busca por uma grande temporada. 🏴🏳️ Bem-vindo!… pic.twitter.com/tEFPnQWDPe — Atlético (@Atletico) December 31, 2024

Ainda na esteira da negociação por Paulinho, o Palmeiras enviou o volante Gabriel Menino para o Atlético-MG. O jogador, de 24 anos, assinou até 2029. Patrick foi outro jovem vindo da base envolvido na negociação.

Publicidade

Dudu: Palmeiras – Cruzeiro

UM CRIA DA TOCA SEMPRE TERÁ O DNA CABULOSO! 💙 Cruzeiro e Dudu estão juntos novamente! Nosso #CriadaToca está de volta pra casa. 🦊🤝 pic.twitter.com/okNtITz2Pk — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 23, 2024

Depois de 14 anos, Dudu está de volta ao Cruzeiro. Em uma temporada sem grandes oportunidades, o atacante de 32 anos encerrou seu vínculo mais cedo com o Palmeiras. Na Raposa, o contrato vai até 2028 — ainda no ataque, a equipe mineira também anunciou a contratação do congolês Bolasie, que estava no Criciúma.

Fagner: Corinthians – Cruzeiro

✍ SEJA BEM-VINDO, FAGNER! O lateral assinou um vínculo de empréstimo com o Cabuloso até o fim deste ano! Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Fagner, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/4n58HkJa63 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 3, 2025

O experiente lateral-direito Fagner, de 35 anos, foi mais uma a desembarcar no lado azul de Belo Horizonte. Depois de dez anos de Corinthians, time pelo qual foi bicampeão brasiliero e tricampeão paulista, Fagner chega por empréstimo até o final do ano.

Oscar: Shangai – São Paulo

O São Paulo decidiu repatriar o meia-atacante Oscar: “Super Contratação”, como definiu o clube, em ação conjunta com o seu patrocinador máster. Depois de oito anos no futebol chinês, o jogador de 33 anos assinou com o Tricolor, clube que o revelou em 2008. O jogador assinou até dezembro de 2027.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.