Gabigol é anunciado pelo Cruzeiro na virada do ano

O Cruzeiro aproveitou a virada do ano para anunciar a sua maior contratação para 2025. Ainda na madrugada desta quarta-feira, 1º, o clube oficializou a contratação de Gabigol. O agora ex-jogador do Flamengo chega ao time mineiro com contrato de quatro temporadas.

Gabigol, de 28 anos, teve seu vínculo com o Flamengo terminada em 31 de dezembro. O anúncio oficial da contratação foi feito nas redes sociais com a divulgação de um filme do atacante deixando o Rio e seguindo para Belo Horizonte.

“É um momento especial na minha vida. Tenho 28 anos, passei por muita coisa, aprendi muito”, disse Gabigol, em entrevista à TV Globo. “Grandes jogadores, uma grande torcida, um grande clube. Acho que é tudo que um jogador quer para poder ter desafios novos, ter uma missão nova, uma torcida apaixonada, uma cidade incrível.”

Sonho antigo da SAF que dirige o Cruzeiro, Gabigol teve uma temporada complicada com a suspensão por dois anos por tentar fraudar o exame antidoping (o processo foi posteriormente anulado na Corte Arbitral do Esporte) e a péssima relação com o então técnico Tite. Ainda na comemoração do título da Copa do Brasil, o jogador anunciou que não ficaria mais no Flamengo.

O jogador é o quinto reforço da Raposa, que já anunciou os atacantes Bolasie (Criciúma) e Dudu (Palmeiras), o meia Rodriguinho (América-MG) e o volante Christian (Athletico). Nos próximos dias, o clube ainda espera oficializar os acordos com o lateral Fagner (Corinthians), o meia Eduardo (Botafogo) e provavelmente um zagueiro.

Times em que Gabigol jogou

Santos

Inter de Milão

Benfica

Flamengo

Cruzeiro

