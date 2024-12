Cruzeiro anuncia volta de Dudu; relembre primeira passagem

O Cruzeiro confirmou nesta segunda-feira, 23, o retorno do atacante Dudu, ídolo do Palmeiras, em acordo selado até o fim de 2027. O jogador de 32 anos usará a camisa 7 em seu retorno ao clube que o revelou.

Dudu havia acertado seu retorno à Raposa no meio do ano, em condições salariais bem maiores, mas acabou desistindo depois de uma conversa com a torcida organizada do Palmeiras. Pouco aproveitado pelo técnico Abel Ferreira e em litígio com a presidente Leila Pereira, o jogador com mais títulos na história do Verdão (12), optou por uma rescisão amigável e chega a Belo Horizonte sem custos.

Com contrato até o fim de 2027, o vitorioso atacante chega para escrever novas páginas heroicas e imortais com o manto mais cabuloso do mundo. Seja bem-vindo de volta, Dudu! 🦊💙 pic.twitter.com/BTiGEMeWPT — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 23, 2024

Dudu se recuperou de uma lesão de joelho direito sofrida em agosto de 2023 e disputou 19 partidas no ano, sem marcar gols ou anotar assistências.

Como foi a primeira passagem de Dudu no Cruzeiro

Nascido em Goiâni (GO), Dudu iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético-GO. Destaque do Dragão, foi negociado com o Cruzeiro aos 15 anos e passou a frequentar as seleções de base. Estreou no profissional da Raposa, coincidentemente numa partida contra o Palmeiras.

Em 2010, brilhou pelo Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior e acabou emprestado ao Coritiba, pelo qual conquistou o título da Série B. De volta a BH, passou a receber mais chances com o técnico Joel Santana e marcou seu primeiro gol diante da Caldense, pelo Campeonato Mineiro.

Em boa fase, foi convocado para a seleção brasileira que conquistou a Copa do Mundo sub-20 de 2011. Em seguida, deixou o clube mineiro com apenas dois gols e duas assistências em 25 jogos, vendido ao Dínamo de Kiev por 5 milhões de euros.

Em seguida, foi emprestado ao Grêmio e posteriormente vendido ao Palmeiras, pelo qual fez história.