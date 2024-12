Cruzeiro anuncia a contratação de Bolasie, ex-Criciúma

Um dos destaques do Criciúma na temporada, o atacante franco-congolês Yannick Bolasie é o novo reforço do Cruzeiro para 2025. A contratação foi confirmada pelo clube mineiro na tarde desta sexta-feira, 27.

Publicidade

O jogador de 35 anos, com passagens de sucesso por clubes europeus, assinou contrato por uma temporada, até o fim de 2025.

Em sua primeira experiência no Brasil, Bolasie se destacou com 8 gols e 4 assistências, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do Criciúma para a Série B.

Publicidade

✍ SEJA BEM-VINDO, BOLASIE! O atacante assinou com o Cruzeiro até o fim 2025. Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Bolasie, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/q49RcrKrkP — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 27, 2024

Nascido em Lyon, na França, filho de pais africanos, Bolasie optou por defender a seleção do Congo. Seus momentos de maior destaque na carreira foram no Reino Unido, onde defendeu o Crystal Palace, o Middlesbrough e o Swansea, entre outros.

No Cruzeiro, um dos clubes mais ativos no mercado até o momento, ele formará o ataque com outro veterano, Dudu, ex-Palmeiras. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ex-Flamengo, também interessa à equipe mineira, que ainda tem negociações avançadas com o lateral Fagner, do Corinthians.

Também nesta sexta, o clube oficializou a saída do goleiro Rafael Cabral: