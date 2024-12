Cruzeiro encaminha contratação de Fagner, do Corinthians

O Cruzeiro segue montando um badalado elenco para 2025. O lateral-direito Fagner, do Corinthians, está próximo de ser anunciado como reforço da equipe mineira, por empréstimo de uma temporada.

A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Samuel Venâncio e posteriormente confirmada pelo site da Itatiaia. Restam agora apenas exames médicos e assinatura do contrato para que o acordo seja oficializado.

Fagner não atravessa bom momento na carreira. Apesar de ser um dos líderes do elenco do Corinthians, o jogador de 35 anos perdeu a titularidade para Matheuzinho e terminou a temporada com 41 jogos disputados, sendo 14 no Brasileirão, sem gols marcados e cinco assistências anotadas.

Caso a negociação seja concretizada, Fagner encerrará uma trajetória de 10 anos em Itaquera, com 578 jogos, 12 gols marcados e cinco títulos: três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019) e dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017). No Cruzeiro, Fagner reencontrará o goleiro Cássio, com quem conquistou todos estes troféus no Timão.

Fagner disputará posição com William

De acordo com a Itatiaia, a diretoria do Cruzeiro buscava um jogador para disputar posição com William, titular absoluto da lateral celeste e um dos destaques do time em 2024.

William fez 60 partidas na temporada, com cinco gols e dez assistências, e chegou a receber chances do técnico Dorival Júnior na seleção brasileira.]

O Cruzeiro já anunciou a contratação de Dudu, ex-Palmeiras, e ainda negocia com Gabigol, que deixou o Flamengo.