Palmeiras anuncia contratação de Paulinho: ‘A glória é seu destino’

O Palmeiras anunciou no início da tarde desta terça-feira, 31, a contratação do atacante Paulinho, de 24 anos. Horas depois de publicar sua despedida pelas redes sociais, o jogador foi oficializado como o segundo reforço do clube paulista para a temporada. Antes, o Verdão já havia acertado com o atacante uruguaio Facundo Torres, do Orlando City.

“A minha reação à proposta foi como da primeira vez, do primeiro convite do Palmeiras, há alguns anos. Se não me engano, essa foi a terceira ou quarta tentativa do clube. E eu sempre fui muito solícito e grato por esse reconhecimento. É um clube enorme do Brasil e do mundo e eu sei o quanto essa camisa pesa. Estou muito feliz de agora poder representar esse clube que tem tanta história”, disse o novo reforço.

Paulinho admitiu que a possibilidade de disputa do novo Mundial de Clubes e da Libertadores – o Atlético Mineiro não se classificou para o torneio continental – também pesaram em sua decisão.

“Com certeza a disputa do Super Mundial pesou muito na minha decisão. O Palmeiras é um clube enorme e estar em uma competição que será a maior do mundo entre clubes, com o projeto maravilhoso que o Palmeiras tem, chamou a minha atenção e fico feliz de poder fazer parte disso. Aceitei, claro, não só pelo Mundial, mas também pela Libertadores, pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, pelo Paulista, por todos os campeonatos que o Palmeiras entra sempre para vencer”, explicou.

Paulinho assinou um contrato válido por cinco temporadas, até o fim de 2029. Segundo o site ge, a negociação gira em torno de 18 milhões de euros (R$ 113,7 milhões), além de envolver a cessão de nomes como Patrick e Gabriel Menino aos mineiros.

O jogador viveu a melhor temporada da carreira no retorno ao Brasil, em 2023. Na ocasião, terminou o ano como goleador do Brasileirão e com 31 gols marcados em 61 partidas, além de oito assistências.

Em 2024, balançou as redes por 19 vezes e conviveu com uma incômoda lesão – uma fissura óssea na canela direita. Ele foi submetido a cirurgia somente após as finais da Libertadores e da Copa do Brasil e, por isso, tem previsão de retorno para março ou abril de 2025.

“Como todos sabem, eu tive uma lesão em 2024 que me atrapalhou em mais da metade do ano. Tive de jogar no sacrifício e isso fez com que eu tivesse de fazer a cirurgia. Mas estou totalmente focado na recuperação, estou avançando muito bem, a cada dia melhor. Acredito que nos primeiros meses de 2025 eu estarei em busca da melhor performance para voltar para o campo, progredindo para estar 100% e poder dar as alegrias que o Palmeiras merece”, projetou.

