Acertado com Palmeiras, Paulinho se despede do Galo: ‘Me reencontrei’

O atacante Paulinho se despediu oficialmente do Atlético Mineiro. Já acertado com o Palmeiras, o jogador de 24 anos publicou nesta terça-feira, 31, um texto nas redes sociais agradecendo ao ex-clube pelos últimos dois anos.

Ele apontou o Galo como responsável direto por se reencontrar no futebol, após ter a carreira marcada por lesões e períodos de pouco aproveitamento no futebol alemão. A rescisão contratual já foi lançada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

“Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses 2 anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a Massa Atleticana. ObriGalo! ❤️🐓”, disse o jogador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho 🇧🇷 (@paulinho10)

Paulinho assinará um contrato válido por cinco temporadas com o Verdão, até o fim de 2029. Segundo o site ge, a negociação gira em torno de 18 milhões de euros (R$ 113,7 milhões), além de envolver a cessão de nomes como Patrick e Gabriel Menino aos mineiros.

O jogador viveu a melhor temporada da carreira no retorno ao Brasil, em 2023. Na ocasião, terminou o ano como goleador do Brasileirão e com 31 gols marcados em 61 partidas, além de oito assistências.

Em 2024, balançou as redes por 19 vezes e conviveu com uma incômoda lesão – uma fissura óssea na canela direita.

Ele foi submetido a cirurgia somente após as finais da Libertadores e da Copa do Brasil e, por isso, tem previsão de retorno para março ou abril de 2025.

