São Paulo anuncia a contratação de Oscar: ‘Super Reforço’

O São Paulo anunciou a contratação de Oscar, nesta terça-feira, 24. O meia, que estava sem clube desde que deixou o Shangai Port, da China, chega ao Tricolor Paulista como reforço para 2025.

Minutos antes, o presidente Julio Casares havia anunciado o atleta de 33 anos “extraoficialmente”. Em seu Instagram pessoal, o dirigente postou foto ao lado do jogador com a hashtag #SuperReforço, utilizada na publicação oficial do clube, fazendo alusão à Superbet, patrocinadora máster da equipe.

O anúncio do clube também fez alusão, em tom de humor, ao Oscar, famoso prêmio da Academia de Cinema. A primeira frase da postagem foi: “And the Oscar goes to…”, que, em português, significa “E o Oscar vai para…”.

O meia revelado pelo São Paulo tem passagens pela seleção brasileira, Internacional e Chelsea. Em 2024, foram 16 gols e 29 assistências em 39 jogos pelo clube da China.

Agora, oito anos depois de chegar ao país asiático, o meio-campista retorna à sua primeira casa. As cifras ainda não foram reveladas, mas é certo que seu salário no time chinês, de 11 milhões de reais por mês, será reduzido.

A polêmica saída de Oscar

Oscar chegou ao São Paulo, em 2004, nas categorias de base. Meia de bom passe e chegada ao ataque, rapidamente se tornou uma joia do Centro de Formação de Atletas de Cotia.

A expectativa em cima do garoto era sabida nos bastidores do clube. Assim, quando ele tinha apenas 15 anos, o clube o levou para uma viagem à Espanha. Três meses antes de voltar ao Brasil, pôde assinar um contrato profissional com o clube, já aos 16 anos.

Desse modo, o meio-campista, badalado à época, estreou no time principal em 2008, ano em que fez um jogo. Em 2009, foi a campo 13 vezes, com duas assistências anotadas, antes de entrar em uma batalha judicial com o São Paulo.

Oscar acionou a justiça alegando que foi coagido a assinar contrato com o clube antes de completar 16 anos. Ele também contestou a validade do acordo renovado em setembro de 2008, que previa vínculo de cinco anos, contrariando as normas da Fifa sobre duração máxima de contratos para atletas jovens.

O jogador ainda denunciou atrasos no pagamento de salários e depósitos de FGTS desde a renovação do contrato. Dessa maneira, após longa novela, com reviravoltas, a causa foi ganha pelo atleta.

Com isso, em junho de 2010, Oscar trocou o São Paulo pelo Internacional. Curiosamente, a concretização da negociação aconteceu pouco mais de um mês antes do embate entre os dois times na semifinal da Libertadores daquele ano, vencida pelo Colorado.

As disputas, por outro lado, não acabaram e o São Paulo chegou a ter vitória judicial, em 2012. Mas Oscar rapidamente chegou a conseguir um recurso, voltando à equipe gaúcha. O imbróglio foi encerrado em maio daquele ano, quando o Inter pagou 15 milhões de reais ao Tricolor.

Apesar de conviver com o fantasma dos problemas nos tribunais com o seu clube formador, o garoto brilhou no Internacional. Em 2011, entre seus 19 e 20 anos de idade, fez 44 jogos, marcou 13 gols e deu cinco assistências.

Em outubro daquele ano, o então garoto foi capa de PLACAR. À época, a reportagem destacou que o garoto que brilhava no Beira-Rio já estava na mira do Barcelona.

Contudo, o destino do meia foi outro. Em julho de 2012, o Internacional negociou a promessa do futebol nacional com o Chelsea, por 25 milhões de libras (equivalente a 79 milhões de reais à época).