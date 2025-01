Cruzeiro anuncia contratação do lateral-direito Fagner

O Cruzeiro segue ativo no Mercado da Bola 2025 e anunciou nesta sexta-feira, 3, a contratação do lateral-direito Fagner. O jogador, de 35 anos, chega por empréstimo até o final desta temporada.

Fagner estava no Corinthians desde 2014 e, por lá, conquistou inúmeros títulos: dois Brasileiros (2015 e 2017) e três Paulistas (2017 a 2019). Na última temporada, no entanto, ficou na reserva de Matheusinho apesar de ter completado 578 jogos com o clube.

✍ SEJA BEM-VINDO, FAGNER! O lateral assinou um vínculo de empréstimo com o Cabuloso até o fim deste ano! Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Fagner, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/4n58HkJa63 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 3, 2025

A disputa por posição na Raposa também deve ser intensa. William terminou o ano como titular absoluto no esquema do técnico Fernando Diniz.

No Cruzeiro, o jogador reeditará pela terceira vez a parceria com o goleiro Cássio. Os dois atuaram juntos no PSV, da Holanda, e no Corinthians.

O lateral-direito é mais uma das novidades do Cruzeiro para a temporada. O clube já anunciou as contratações dos atacantes Dudu e Gabigol.

