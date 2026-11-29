O goleiro Manuel Neuer indicou que deve encerrar a carreira ao fim da atual temporada europeia, no meio de 2027, fechando sua longa passagem pelo Bayern de Munique.

Durante encontro com torcedores em Altomünster, na Alemanha, neste domingo, 29, o ídolo alemão admitiu que dificilmente continuará jogando após o término de seu vínculo e disse buscar aproveitar a reta final antes de pendurar as luvas, conforme reportado pelo UOL.

“Imagino que não vou continuar depois do meio do ano. Agora tento aproveitar o tempo que resta”, afirmou o camisa 1 aos presentes no evento.

A possibilidade de parar já havia sido ventilada pelo próprio jogador durante a pré-temporada. Em julho, em entrevista ao jornal alemão Bild, Neuer revelou que quase encerrou a trajetória ao término do ciclo 2025/26, mas mudou de ideia pelo ambiente no clube: “Eu teria parado em 85% dos casos, mas neste time, com a comissão técnica, é simplesmente divertido”, explicou à época.

Lesão e respaldo interno em 2026

Atualmente afastado dos gramados, o veterano se recupera de uma ruptura parcial em um tendão do pé direito — sofrida no início de novembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Mainz, quando se tornou o atleta mais velho da história do Bayern, aos 40 anos e 225 dias — e projeta retornar apenas em janeiro.

O problema físico interrompeu uma sequência marcada por cobranças técnicas sobre o desempenho do capitão. Em outubro, no empate por 2 a 2 diante do Augsburg pela Bundesliga, Neuer errou na saída de bola logo no início da partida e permitiu que o adversário abrisse o placar aos seis segundos de jogo.

Apesar da repercussão negativa, a diretoria bávara manteve o respaldo ao ídolo, com o diretor esportivo Max Eberl reforçando publicamente que não havia “nenhuma dúvida” sobre sua condição de titular.