O frio de 1°C no Volksparkstadion pareceu congelar a pontaria do Bayern de Munique neste sábado, 28. Mesmo dominando amplamente a posse de bola, a equipe bávara não conseguiu acertar o alvo e ficou no empate por 0 a 0 com o Hamburgo, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Alemão.

O duelo foi marcado pela expulsão direta do capitão Joshua Kimmich no fim do primeiro tempo, o que forçou os visitantes a jogarem com um a menos durante toda a etapa final, e representou o terceiro empate dos bávaros nas suas últimas quatro partidas pela Bundesliga.

Domínio bávaro e expulsão

Apesar de entrar em campo com diversos desfalques, o Bayern assumiu o controle das ações desde o apito inicial, terminando a partida com 73% de posse de bola e trocando quase o triplo de passes do adversário (795 contra 279).

A primeira grande chance veio logo aos três minutos, quando Kimmich cobrou escanteio fechado e quase marcou um gol olímpico, evitado por Daniel Heuer Fernandes. Aos 19, Sapoko Ndiaye teve boa oportunidade na grande área após lançamento de Kim Min-Jae, mas finalizou para fora com desvio.

O cenário do jogo mudou drasticamente aos 44 minutos: Kimmich puxou o cabelo de Alexander Rossing-Lelesiit por trás e recebeu o cartão vermelho direto por agressão, deixando o time de Munique com dez em campo.

Com a vantagem numérica, o Hamburgo voltou do intervalo disposto a pressionar. Logo no primeiro minuto da etapa final, Albert Gronbaek cobrou falta direta e exigiu intervenção do goleiro Jonas Urbig. Pouco depois, um cruzamento na área causou confusão, Josip Stanisic desviou para trás e o próprio Urbig precisou cabecear para a linha de fundo para evitar o gol contra.

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Aos 34 minutos, Martin Adeline teve a melhor chance dos donos da casa ao receber com liberdade na área, girar e chutar rente à trave. Apesar das tentativas do Hamburgo, que terminou com três finalizações no gol contra nenhuma do Bayern, a defesa visitante se segurou e o placar permaneceu inalterado.

Com o resultado, o Bayern de Munique chega a 23 pontos e ocupa a segunda colocação do Campeonato Alemão. Pode se ver a quatro pontos do líder Borussia Dortmund, que entra em campo no domingo. Já o Hamburgo soma agora 13 pontos e figura no 13º lugar. O próximo compromisso do time de Munique será na sexta-feira, 04, em casa, contra o Paderborn. O Hamburgo volta a campo no sábado, 05, para visitar o Union Berlin.