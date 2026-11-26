Após a derrota do Bayern de Munique por 2 a 1 diante do Lille, em partida válida pela Champions League, o técnico Vincent Kompany exigiu que o elenco mantenha a atenção voltada para os próximos compromissos da temporada. O treinador apontou falhas determinantes e queda de rendimento da equipe durante a etapa final do confronto.

“O primeiro tempo foi muito promissor pelo que mostramos em termos de conteúdo. No segundo tempo, eu nunca posso cobrar desse time por falta de esforço, mas naquele momento fomos um pouco imprecisos com a bola, algo crucial na nossa situação, em que talvez não tenhamos espaço para marcar três ou quatro gols”, iniciou Kompany em entrevista coletiva.

“Chegamos uma ou duas vezes atrasados nas divididas, e aí fora de casa você perde o embalo facilmente às vezes. Não é a primeira vez que vejo isso no futebol, mas mesmo assim não pode acontecer, então sem desculpas também. Agora é tentar recuperar esse embalo o mais rápido possível. Levar o máximo que pudermos tirar deste jogo para as próximas partidas, não olhar para trás e olhar rápido para frente de novo”, finalizou.