O Lille conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões de 2026/27 ao superar o Bayern de Munique, de virada, na Decathlon Arena, na França. Após sair atrás no placar no primeiro tempo, a equipe francesa aproveitou um intervalo de três minutos na etapa final e um gol contra bizarro de Aleksandr Pavlovic para garantir o triunfo por 2 a 1.

O Bayern de Munique, desfalcado por toda a sua linha ofensiva titular, controlou as ações iniciais, refletindo sua superioridade na posse de bola, que terminou em 65% a seu favor contra 35% dos donos da casa.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, os visitantes abriram o placar com Dayot Upamecano, após assistência de Tom Bischof. A equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany foi para o intervalo em vantagem e chegou a balançar as redes novamente logo no início da etapa final, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado.

A anulação manteve o Lille no jogo, e a reação não demorou. Aos 17 minutos, Ayase Ueda marcou o gol de empate, com assistência de Nathan Ngoy. Apenas três minutos depois, a virada se concretizou quando Pavlovic tentou afastar o rebote de uma bola na trave de Ethan Mbappé e, completamente sozinho, mandou contra o próprio patrimônio.

Com o resultado, o Lille chega a quatro pontos em cinco jogos e está em 29º lugar. O Bayern de Munique perdeu pela primeira vez na Liga dos Campeões e parou em oito pontos, na 15ª posição.

O Lille volta a campo no sábado, 28, contra o Le Mans, pelo Campeonato Francês. No mesmo dia, o Bayern enfrenta o Hamburgo, em compromisso válido pelo Campeonato Alemão.