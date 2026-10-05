A crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus segue gerando discussões em Portugal. Desta vez, foi a vez de Manuel José, ex-treinador de Benfica e Sporting, se pronunciar sobre a situação. Segundo ele, CR7 “caiu na armadilha” do treinador da seleção portuguesa.

“Jesus foi obrigado a convocar Cristiano Ronaldo para a lista de Portugal, mas viu o seu fraco rendimento e decidiu mandá-lo aquecer (contra a Noruega). Após 20 minutos, mandou-o sentar, porque sabia perfeitamente qual seria a reação do jogador. Ronaldo caiu na armadilha e tudo estava planeado com antecedência. Este é o meu ponto de vista”, disparou Manuel José, em entrevista à plataforma winwin.

Início da crise

A crise começou no duelo contra a Noruega, válido pela segunda rodada da Nations League, no dia 27 de setembro. Na ocasião, Cristiano Ronaldo, que inicialmente teve indicação de que não jogaria, foi informado por Jorge Jesus de que entraria na segunda etapa por cerca de 30 minutos. O camisa 7 de Portugal chegou a aquecer, mas não entrou em campo.

Após o final do jogo, Cristiano não escondeu a irritação, deixou o gramado imediatamente e se dirigiu aos vestiários. Nos dias seguintes, o atacante não treinou com a seleção portuguesa, realizando apenas exercícios na academia.

No dia 30 de setembro, Cristiano deixou a seleção de Portugal após a polêmica com Jorge Jesus. A situação repercutiu no país e levou diferentes veículos e torcedores a se posicionarem. No canal “Sic Notícias”, por exemplo, o comentarista político João Maria Jonet afirmou que o atacante é “uma pessoa detestável” e que “não reconhece as suas limitações”.