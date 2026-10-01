A saída de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa, após atritos com o treinador Jorge Jesus, vem repercutindo em Portugal. O jogador comunicou na última quarta-feira, 30, que deixou a equipe e afirmou que posteriormente dirá a “verdade” sobre as razões que o fizeram tomar a decisão.

Ronaldo já havia ficado de fora do treino na última terça-feira, 29, retornando hotel para fazer uma atividade na academia. A situação levou Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a viajar para a Dinamarca para resolver a situação.

Cristiano e Jesus vivem um momento de tensão na seleção portuguesa. O treinador barrou o atacante e o craque não saiu do banco de reservas na vitória contra a Noruega, por 2 a 1, no úlimo domingo, 27.

A decisão de CR7 causou revolta em muitos portugueses, que se posicionaram nas redes sociais. Os jornais locais e programas locais também debateram sobre a “fuga” do craque.

‘Pessoa detestável’

Na TV portuguesa, Cristiano Ronaldo foi tópico de debate nos principais programas do país. No canal “Sic Notícias”, o comentarista político João Maria Jonet afirmou que o atacante não tem o mesmo carinho de Messi na Argentina, porque ele é “uma pessoa detestável” e que “não reconhece as suas limitações”.

Três quartos culpam Ronaldo

O jornal português A Bola, realizou uma votação em seu site perguntando aos seus leitores quem é o mais culpado na crise entre o jogador e o treinador: Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus ou Pedro Proença (presidente da FPF).

A enquete chegou a mais de 13 mil votos, com 76,9% (mais de 10 mil votos) do público colocando maior culpa no astro português. Enquanto isso, 14,8% escolheram Jorge Jesus, e outros 8,3% votaram em Pedro Proença como o pior agente no caso.

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