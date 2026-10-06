O atacante Cristiano Ronaldo deixou claro que não deve retornar à seleção portuguesa enquanto o técnico Jorge Jesus permanecer no comando da equipe. A informação foi divulgada pela emissora CNN Portugal, apontando um distanciamento do jogador em relação ao atual treinador de Portugal por conta da recente crise entre eles.

De acordo com o canal português, a decisão do atacante de 41 anos indica que o futuro dele pela seleção nacional depende da continuidade do treinador no cargo. Os atritos nos bastidores culminaram na saída do atleta da concentração da seleção.

Como Jorge Jesus e o atleta se posicionaram?

No último domingo, 4, após a vitória de Portugal sobre a Noruega, Jorge Jesus declarou que as portas da equipe permanecem abertas caso o atacante queira retornar. Contudo, até o momento, a comissão técnica optou por não detalhar publicamente as razões do desentendimento interno.

“Não sei o que vai acontecer, está tudo em aberto. O Cris é que tem de decidir a vida dele. Falamos antes desta convocação e agora a próxima convocação… Se ele estiver jogando e quiser estar na seleção, por quê não?”, iniciou Jorge Jesus em entrevista coletiva.

“Isto foi um mal-entendido e na minha opinião é fácil de resolver. Por mim está tudo bem. Quando é que vai ficar resolvido? Isso não sei, vamos ver, acabou agora este jogo”, complementou.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, retornou à Arábia Saudita para retomar as atividades no Al-Nassr. A situação, portanto, deixa a situação do atacante em aberto na seleção portuguesa.

Início da crise

A crise começou no duelo contra a Noruega, válido pela segunda rodada da Nations League, no dia 27 de setembro. Na ocasião, Cristiano Ronaldo, que inicialmente teve indicação de que não jogaria, foi informado por Jorge Jesus de que entraria na segunda etapa por cerca de 30 minutos. O camisa 7 de Portugal chegou a aquecer, mas não entrou em campo.

Após o final do jogo, Cristiano não escondeu a irritação, deixou o gramado imediatamente e se dirigiu aos vestiários. Nos dias seguintes, o atacante não treinou com a seleção portuguesa, realizando apenas exercícios na academia.

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No dia 30 de setembro, Cristiano deixou a seleção de Portugal após a polêmica com Jorge Jesus. A situação repercutiu no país e levou diferentes veículos e torcedores a se posicionarem. No canal “Sic Notícias”, por exemplo, o comentarista político João Maria Jonet afirmou que o atacante é “uma pessoa detestável” e que “não reconhece as suas limitações”.