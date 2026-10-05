O Kansas City Chiefs venceu o Las Vegas Raiders por 30 a 27 no Allegiant Stadium, em Las Vegas, em partida disputada neste domingo, 4, válida pela semana 4 da temporada 2026 da NFL. O jogo foi marcado por um último quarto com 34 pontos combinados, garantindo o triunfo dos visitantes.

O desenrolar do placar

No 1º quarto, faltando 8:10, o Raiders abriu o placar com um touchdown em passe de 27 jardas de Kirk Cousins para Ian Thomas, seguido do ponto extra de Matt Gay. O Chiefs empatou no 1º quarto, faltando 2:23, quando Patrick Mahomes conectou um passe de 2 jardas para touchdown de Tyquan Thornton, com ponto extra de Harrison Butker.

No 2º quarto, faltando 3:19, Matt Gay acertou um field goal de 32 jardas. O Chiefs igualou com um field goal de 28 jardas de Butker no 2º quarto, faltando 1:22, mas o Raiders foi para o intervalo liderando por 13 a 10 após Gay converter um field goal de 48 jardas no 2º quarto, faltando 0:00.

Após um 3º quarto sem pontuações, o 4º quarto começou com o Chiefs virando o jogo faltando 14:50, em novo passe para touchdown de Mahomes para Thornton, desta vez de 8 jardas. O Raiders respondeu com dois field goals de Matt Gay, um de 44 jardas faltando 11:12 e outro de 48 jardas faltando 4:53, retomando a liderança por 19 a 17.

A reta final foi decidida pelo jogo terrestre do Chiefs. No 4º quarto, faltando 3:21, Kenneth Walker III correu 2 jardas para o touchdown (a conversão de dois pontos falhou). Logo depois, no 4º quarto, faltando 3:02, Walker III anotou outro touchdown em corrida de 22 jardas, ampliando para 30 a 19. O Raiders ainda descontou no 4º quarto, faltando 1:46, com um passe de 20 jardas de Cousins para touchdown de Brock Bowers, seguido de uma conversão de dois pontos bem-sucedida em passe para Cody White, fechando o placar em 30 a 27.

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Números e destaques individuais

Apesar da derrota, o Las Vegas Raiders liderou em jardas totais (437 contra 399), primeiras descidas (28 a 18) e tempo de posse de bola (35:42 contra 24:18). No entanto, os mandantes cometeram dois turnovers, incluindo uma interceptação sofrida, enquanto o Chiefs não teve desperdícios de posse.

Pelo Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes completou 15 de 30 passes para 225 jardas e dois touchdowns. O principal alvo foi Tyquan Thornton, com cinco recepções para 111 jardas e dois touchdowns. No jogo terrestre, Kenneth Walker III somou 177 jardas em 22 corridas e dois touchdowns. Na defesa, Mansoor Delane liderou com 10 tackles e Xavier Nwankpa conseguiu uma interceptação.

No Las Vegas Raiders, Kirk Cousins tentou 52 passes, completando 31 para 365 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Brock Bowers teve seis recepções para 86 jardas e um touchdown, enquanto Michael Mayer somou oito recepções para 82 jardas. Ashton Jeanty liderou as corridas com 58 jardas em 15 tentativas. Defensivamente, Hezekiah Masses registrou sete tackles e Quay Walker conseguiu o único sack da equipe.

A partida mostrou um Kansas City Chiefs eficiente na red zone, com três conversões em quatro tentativas, e letal no jogo terrestre, superando o maior volume ofensivo e o controle de relógio do Las Vegas Raiders.

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