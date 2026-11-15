O Indianapolis Colts venceu o Miami Dolphins por 24 a 22 no Lucas Oil Stadium, em Indianapolis, neste domingo (15/11). A partida, válida pela semana 10 da temporada 2026, foi marcada por uma reação do time visitante no segundo tempo, mas os mandantes conseguiram segurar a vantagem para garantir o triunfo.

Início movimentado e vantagem do Colts

Após um 1º quarto sem pontuações, o placar foi inaugurado no 2º quarto. Faltando 14:51, Seth McGowan correu 4 jardas para anotar um touchdown para o Colts. O Dolphins respondeu rápido: faltando 11:54, Malik Washington lançou um passe de 34 jardas para Jalen Tolbert empatar o jogo. Antes do intervalo, faltando 0:39, o quarterback Daniel Jones conectou um passe de 7 jardas para Laquon Treadwell, recolocando o time da casa na frente por 14 a 7.

Defesas aparecem e reação do Dolphins

O 3º quarto começou com a defesa do Colts pontuando. Faltando 14:48, Adetomiwa Adebawore recuperou um fumble na end zone para ampliar a vantagem para 21 a 7. O Dolphins descontou com um field goal de 53 jardas de Zane Gonzalez, faltando 12:12. A defesa de Miami também apareceu: faltando 8:52, Chris Johnson interceptou um passe e retornou 59 jardas para touchdown, mas o ponto extra foi desperdiçado, deixando o placar em 21 a 16. O Colts respondeu com um field goal de 51 jardas de Spencer Shrader, faltando 3:40.

No 4º quarto, o Dolphins encostou novamente. Faltando 14:56, o quarterback Kyle McCord correu 3 jardas para um touchdown. A equipe tentou a conversão de dois pontos com um passe, mas falhou, definindo o placar final em 24 a 22, já que nenhuma das equipes voltou a pontuar no tempo restante.

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Números e destaques individuais

Apesar da derrota, o Dolphins produziu mais jardas totais (293 contra 276) e primeiras descidas (19 contra 15). O jogo aéreo de Miami foi liderado por Kyle McCord, que completou 17 de 32 passes para 209 jardas, enquanto Ollie Gordon correu para 76 jardas em 20 tentativas. Caleb Douglas foi o principal recebedor com 71 jardas em 3 recepções. Na defesa, Jordyn Brooks liderou com 10 tackles.

Pelo lado do Colts, o ataque terrestre se destacou, somando 172 jardas contra apenas 78 do adversário. Jonathan Taylor correu para 83 jardas em 16 carregadas, e Seth McGowan contribuiu com 77 jardas em 12 tentativas. O quarterback Daniel Jones completou 11 passes em 22 tentativas para 108 jardas, um touchdown e duas interceptações. Defensivamente, C.J. Allen registrou 9 tackles e um sack. O Colts também cometeu mais penalidades na partida, somando 13 faltas para 83 jardas perdidas, contra apenas 3 de Miami. O jogo mostrou a força do jogo terrestre de Indianapolis para garantir a vitória.

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NFL 2026 Classificação da AFC Sul Classificação da AFC Sul # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Jacksonville Jaguars 6 2 0 75,0 229 121 +108 4-1 2-1 1-1 5-2 V2 2 Houston Texans 3 5 0 37,5 209 192 +17 0-4 3-1 2-1 3-3 V1 3 Indianapolis Colts 2 7 0 22,2 184 249 -65 1-3 1-4 1-2 1-5 D5 4 Tennessee Titans 1 7 0 12,5 144 199 -55 0-4 1-3 1-1 1-5 D2 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →