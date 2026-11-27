O Buffalo Bills venceu o Kansas City Chiefs por 13 a 10 nesta quinta-feira (26/11), no Highmark Stadium, em Orchard Park. Apoiado em um forte jogo terrestre e no controle da posse de bola, o time da casa garantiu o triunfo em uma partida marcada pelo trabalho das defesas e pelo baixo número de jardas aéreas de ambas as equipes.
Alternâncias no placar
Após um primeiro quarto sem pontuações, o Bills abriu o placar no 2º quarto. Faltando 14:32, o running back James Cook correu cinco jardas para anotar um touchdown, seguido pelo ponto extra do chutador Tyler Bass. O Chiefs conseguiu descontar no final da parcial: faltando 0:02, Harrison Butker acertou um field goal de 26 jardas, deixando o jogo em 7 a 3 para os mandantes antes do intervalo.
No 3º quarto, o time visitante virou o marcador. Faltando 11:28, Emmett Johnson entrou na end zone com uma corrida de uma jarda, e Butker converteu o ponto extra, colocando o placar em 10 a 7. A reação e o empate do Bills vieram no 4º quarto. Faltando 11:58, Bass acertou um longo field goal de 54 jardas. A equipe de Buffalo ainda anotou mais três pontos na parcial, fechando o placar em 13 a 10 com o segundo field goal de Bass no jogo, que teve 100% de aproveitamento em seus chutes.
Estatísticas e líderes
O Bills dominou o tempo de posse de bola, registrando 36:55 contra apenas 23:05 do Chiefs. Esse controle foi impulsionado por 43 corridas que geraram 166 jardas terrestres e ajudaram a equipe a converter 9 de 16 terceiras descidas. James Cook foi o grande destaque ofensivo, somando 117 jardas em 32 tentativas. No jogo aéreo, o quarterback Josh Allen completou 10 de 21 passes para 81 jardas e sofreu duas interceptações, feitas por Nohl Williams e Alohi Gilman. O recebedor Khalil Shakir liderou a equipe com três recepções para 33 jardas. Na defesa, Terrel Bernard conseguiu seis tackles.
Pelo lado do Chiefs, o ataque produziu 241 jardas totais, mas sofreu com faltas, cometendo oito penalidades para 68 jardas perdidas, e converteu apenas 2 de 11 terceiras descidas. O quarterback Patrick Mahomes completou 16 de 29 passes para 174 jardas. Seu principal alvo foi o recebedor Travis Kelce, com quatro recepções para 71 jardas. No jogo terrestre, Emmett Johnson correu 17 vezes para 72 jardas. A defesa visitante teve como destaque Nick Bolton, com 14 tackles e um sack, além de Drue Tranquill, com oito tackles.
A partida evidenciou um confronto de defesas sólidas, em que ambas as equipes tiveram aproveitamento de apenas uma conversão em três tentativas na red zone. No fim, o Bills conseguiu superar os dois turnovers cometidos graças à eficiência de seu jogo corrido e à precisão de seu chutador.