O Buffalo Bills venceu o Kansas City Chiefs por 13 a 10 nesta quinta-feira (26/11), no Highmark Stadium, em Orchard Park. Apoiado em um forte jogo terrestre e no controle da posse de bola, o time da casa garantiu o triunfo em uma partida marcada pelo trabalho das defesas e pelo baixo número de jardas aéreas de ambas as equipes.

Alternâncias no placar

Após um primeiro quarto sem pontuações, o Bills abriu o placar no 2º quarto. Faltando 14:32, o running back James Cook correu cinco jardas para anotar um touchdown, seguido pelo ponto extra do chutador Tyler Bass. O Chiefs conseguiu descontar no final da parcial: faltando 0:02, Harrison Butker acertou um field goal de 26 jardas, deixando o jogo em 7 a 3 para os mandantes antes do intervalo.

No 3º quarto, o time visitante virou o marcador. Faltando 11:28, Emmett Johnson entrou na end zone com uma corrida de uma jarda, e Butker converteu o ponto extra, colocando o placar em 10 a 7. A reação e o empate do Bills vieram no 4º quarto. Faltando 11:58, Bass acertou um longo field goal de 54 jardas. A equipe de Buffalo ainda anotou mais três pontos na parcial, fechando o placar em 13 a 10 com o segundo field goal de Bass no jogo, que teve 100% de aproveitamento em seus chutes.

Estatísticas e líderes

O Bills dominou o tempo de posse de bola, registrando 36:55 contra apenas 23:05 do Chiefs. Esse controle foi impulsionado por 43 corridas que geraram 166 jardas terrestres e ajudaram a equipe a converter 9 de 16 terceiras descidas. James Cook foi o grande destaque ofensivo, somando 117 jardas em 32 tentativas. No jogo aéreo, o quarterback Josh Allen completou 10 de 21 passes para 81 jardas e sofreu duas interceptações, feitas por Nohl Williams e Alohi Gilman. O recebedor Khalil Shakir liderou a equipe com três recepções para 33 jardas. Na defesa, Terrel Bernard conseguiu seis tackles.

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Pelo lado do Chiefs, o ataque produziu 241 jardas totais, mas sofreu com faltas, cometendo oito penalidades para 68 jardas perdidas, e converteu apenas 2 de 11 terceiras descidas. O quarterback Patrick Mahomes completou 16 de 29 passes para 174 jardas. Seu principal alvo foi o recebedor Travis Kelce, com quatro recepções para 71 jardas. No jogo terrestre, Emmett Johnson correu 17 vezes para 72 jardas. A defesa visitante teve como destaque Nick Bolton, com 14 tackles e um sack, além de Drue Tranquill, com oito tackles.

A partida evidenciou um confronto de defesas sólidas, em que ambas as equipes tiveram aproveitamento de apenas uma conversão em três tentativas na red zone. No fim, o Bills conseguiu superar os dois turnovers cometidos graças à eficiência de seu jogo corrido e à precisão de seu chutador.

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NFL 2026 Classificação da AFC Leste Classificação da AFC Leste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Buffalo Bills 9 1 0 90,0 313 208 +105 4-1 5-0 2-1 6-1 V6 2 New England Patriots 5 5 0 50,0 221 242 -21 3-1 2-4 3-0 5-1 D2 3 New York Jets 3 8 0 27,3 221 278 -57 1-4 2-4 0-3 3-5 V1 4 Miami Dolphins 1 9 0 10,0 157 250 -93 0-4 1-5 1-2 1-6 D4 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →