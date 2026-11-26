O Chicago Bears venceu o Detroit Lions por 39 a 35 na quinta-feira (26/11), no Ford Field, em Detroit. A partida foi marcada por uma alta produção ofensiva de ambas as equipes e decidida com um touchdown dos visitantes nos segundos finais.

O jogo

O Lions abriu o placar no 1º quarto. Faltando 11:28, Jake Bates acertou um field goal de 24 jardas.

No 2º quarto, faltando 12:51, Jahmyr Gibbs anotou um touchdown em corrida de 1 jarda. O Bears respondeu faltando 10:52 com um field goal de 40 jardas de Cairo Santos. Faltando 4:07, Kyle Monangai correu 1 jarda para o touchdown. O Lions retomou a frente faltando 1:13 com um safety, após Caleb Williams sofrer um sack e um fumble na end zone. Faltando 0:06, Jared Goff passou 11 jardas para Sam LaPorta anotar o touchdown, deixando o placar em 19 a 10 para os mandantes.

No 3º quarto, faltando 10:40, Monangai marcou seu segundo touchdown em corrida de 2 jardas. Faltando 5:45, Gibbs também anotou mais um touchdown corrido de 1 jarda. O Bears encostou novamente faltando 3:09, quando D’Andre Swift correu 30 jardas para o touchdown.

No 4º quarto, faltando 14:57, Bates converteu um field goal de 40 jardas. Faltando 8:20, Gibbs disparou para um touchdown de 70 jardas, ampliando para 35 a 24. A reação do Bears começou faltando 7:20, com um passe de 41 jardas de Williams para Rome Odunze, seguido de uma conversão de dois pontos corrida pelo próprio quarterback. Faltando apenas 0:03, Williams encontrou Odunze para um passe de 6 jardas, garantindo a vitória por 39 a 35.

Estatísticas e destaques

O Lions liderou em jardas totais (523 a 432) e jardas de corrida (246 a 138), enquanto o Bears teve vantagem no jogo aéreo (294 a 277 jardas de passe). Detroit teve maior tempo de posse de bola (30:30 contra 28:09) e conseguiu 4 sacks na defesa, contra 1 de Chicago. As equipes tiveram 26 e 24 primeiras descidas, respectivamente.

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Pelo Bears, Caleb Williams completou 28 de 40 passes para 327 jardas e um touchdown. D’Andre Swift somou 57 jardas terrestres e 85 recebidas, enquanto Rome Odunze teve 81 jardas de recepção e um touchdown. Na defesa, Cam Lewis liderou com 10 tackles e Dillon Thieneman conseguiu uma interceptação. Cairo Santos acertou seu único field goal e três pontos extras.

No Lions, Jared Goff acertou 24 de 35 passes para 287 jardas, um touchdown e uma interceptação. Jahmyr Gibbs se destacou no jogo terrestre com 205 jardas em 21 corridas e três touchdowns. Amon-Ra St. Brown recebeu para 137 jardas. Malcolm Rodriguez obteve 7 tackles e um sack.

O confronto mostrou ataques eficientes, refletidos nas mais de 400 jardas para cada lado, com o Bears aproveitando a posse final para garantir o resultado positivo fora de casa.

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