O Washington Commanders venceu o Cincinnati Bengals por 22 a 20 no Northwest Stadium, em Landover, nesta segunda-feira (23/11/2026). O destaque da partida foi o kicker Drew Stevens, que converteu o field goal da vitória no exato momento em que o relógio zerou, garantindo o triunfo dos mandantes.
Início equilibrado e vantagem visitante
O placar foi inaugurado no 2º quarto. Faltando 6:17, Evan McPherson acertou um field goal de 38 jardas para o Cincinnati Bengals. Faltando 1:55, Joe Burrow encontrou Tee Higgins em um passe de 31 jardas para touchdown, seguido pelo ponto extra de McPherson. Pouco depois, faltando 0:12, o Washington Commanders descontou com uma corrida de uma jarda de Jacory Merritt para touchdown e o ponto extra de Drew Stevens, deixando o placar em 10 a 7.
Viradas no placar e decisão no fim
No 3º quarto, faltando 11:47, Stevens empatou o jogo com um field goal de 36 jardas. Faltando 7:04, Burrow lançou quatro jardas para Colbie Young anotar o touchdown, com McPherson convertendo o ponto extra para o Bengals. Faltando 2:36, Stevens acertou outro field goal, desta vez de 40 jardas.
O 4º quarto foi marcado por trocas na liderança. Faltando 10:32, Stevens converteu um field goal de 25 jardas. Faltando 2:26, o kicker do Commanders acertou um chute de 41 jardas, virando o placar para 19 a 17. Faltando 0:46, McPherson recolocou o Bengals na frente com um field goal de 56 jardas. No entanto, faltando 0:00, Stevens garantiu a vitória do Commanders com um field goal de 26 jardas, fechando o jogo em 22 a 20.
Números e destaques individuais
O Commanders produziu 428 jardas totais contra 312 do Bengals, com ampla vantagem nas jardas de corrida (150 a 31) e nas primeiras descidas (23 a 17). O time da casa teve a posse de bola por 31:31, enquanto os visitantes ficaram com 28:29. Nenhuma das equipes sofreu interceptações ou turnovers, e ambas registraram três sacks na defesa.
Pelo Commanders, o quarterback Jayden Daniels completou 23 de 35 passes para 289 jardas e liderou o time em corridas, com 55 jardas em seis tentativas. O recebedor Antonio Williams foi o alvo principal, com nove recepções para 122 jardas. Na defesa, Frankie Luvu somou 12 tackles. O kicker Drew Stevens foi perfeito, acertando seus cinco field goals e um ponto extra.
Pelo Bengals, Joe Burrow completou 28 de 40 passes para 300 jardas e dois touchdowns. Mike Gesicki liderou em recepções, com 77 jardas em cinco conexões, enquanto Barrett Carter obteve 10 tackles na defesa. O jogo mostrou um confronto decidido pelos kickers e pelo controle terrestre do Commanders.