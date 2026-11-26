O Los Angeles Rams venceu o Green Bay Packers por 26 a 13 no SoFi Stadium, em Inglewood, em partida disputada na quarta-feira (25/11/2026), válida pela semana 12 da temporada 2026 da NFL. O destaque do confronto foi o forte jogo terrestre do time mandante, que controlou as ações ofensivas.

O desenrolar do placar

O Rams abriu o placar no 1º quarto. Faltando 9:55, Brandon McManus acertou um field goal de 43 jardas. Faltando 3:12, o chutador converteu outro field goal, desta vez de 41 jardas. Faltando 1:28, o Packers descontou com um field goal de 54 jardas de Trey Smack.

No 2º quarto, faltando 11:29, Kyren Williams anotou um touchdown em uma corrida de 7 jardas, seguido pelo ponto extra de McManus. Faltando 8:06, o Packers respondeu com um passe de 6 jardas do quarterback Jordan Love para o recebedor Christian Watson anotar o touchdown, com ponto extra de Smack. Faltando 1:50, Smack empatou o jogo em 13 a 13 com um field goal de 48 jardas.

No 3º quarto, faltando 6:58, Blake Corum correu 1 jarda para o touchdown, e McManus garantiu o ponto extra.

No 4º quarto, faltando 6:13, McManus ampliou a vantagem com um field goal de 40 jardas. Faltando 0:27, o chutador deu números finais ao jogo com um field goal de 30 jardas.

Números e destaques individuais

O Rams controlou a posse de bola por 40:40, contra apenas 19:20 do Packers, impulsionado por 241 jardas de corrida contra 55 do adversário. O time da casa também liderou em primeiras descidas (23 a 11) e jardas totais (373 a 244). O Packers cometeu três turnovers na partida, enquanto o Rams sofreu apenas um.

Pelo Rams, o running back Blake Corum foi o principal nome ofensivo, com 32 corridas para 184 jardas e um touchdown. O quarterback Matthew Stafford completou 16 de 23 passes para 140 jardas, sofrendo uma interceptação e um sack. Konata Mumpfield liderou as recepções com 69 jardas. Na defesa, Omar Speights e Nathan Landman registraram cinco tackles cada, enquanto Jaylen McCollough e Emmanuel Forbes conseguiram uma interceptação cada.

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Do lado do Packers, Jordan Love completou 17 de 29 passes para 198 jardas, um touchdown e duas interceptações. Christian Watson teve quatro recepções para 65 jardas e um touchdown. A defesa foi liderada por Keisean Nixon e Evan Williams, ambos com nove tackles, e Ty’Ron Hopper, que conseguiu uma interceptação.

A partida mostrou um Los Angeles Rams eficiente no controle do relógio e no jogo terrestre, limitando as oportunidades ofensivas do Green Bay Packers para garantir a vitória.

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NFL 2026 Classificação da NFC Oeste Classificação da NFC Oeste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 San Francisco 49ers 9 1 0 90,0 316 206 +110 6-0 3-1 3-0 6-1 V3 2 Seattle Seahawks desempate: campanha na divisão 6 4 0 60,0 223 175 +48 4-2 2-2 2-1 2-3 V2 3 Los Angeles Rams 6 4 0 60,0 248 187 +61 2-3 4-1 1-2 4-2 V4 4 Arizona Cardinals 3 8 0 27,3 191 323 -132 0-4 3-4 1-4 2-6 D3 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →