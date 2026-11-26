O Philadelphia Eagles venceu o Dallas Cowboys por 39 a 38 nesta quinta-feira (26/11/2026), no AT&T Stadium, em Arlington. O grande destaque da partida foi a virada do time visitante no último quarto, anotando 22 pontos e garantindo a vitória com um field goal de 59 jardas nos segundos finais.

Chuva de pontos e virada no fim

O Cowboys abriu o placar no 1º quarto. Faltando 8:50, Javonte Williams anotou um touchdown em corrida de uma jarda. Faltando 0:36, KaVontae Turpin recebeu passe de 31 jardas de Dak Prescott para ampliar.

No 2º quarto, faltando 8:09, Jake Elliott marcou os primeiros pontos do Eagles com um field goal de 48 jardas. Faltando 5:09, Javonte Williams correu 12 jardas para mais um touchdown do time da casa. O Eagles respondeu faltando 4:06, quando DeVonta Smith recebeu passe de 50 jardas de Joe Milton III para touchdown. Faltando 0:04, Javonte Williams anotou seu terceiro touchdown no jogo, desta vez em passe de 12 jardas de Prescott, deixando o placar em 28 a 10 para o Cowboys.

No 3º quarto, faltando 3:35, Brandon Aubrey acertou um field goal de 59 jardas. Faltando 0:15, DeVonta Smith recebeu passe de 45 jardas de Milton para touchdown, diminuindo a diferença para 31 a 17.

A reação decisiva do Eagles começou no 4º quarto. Faltando 13:46, Kenny Moore II retornou um punt bloqueado por três jardas para touchdown. O Cowboys respondeu faltando 10:11 com um touchdown terrestre de 14 jardas de Dak Prescott. Faltando 9:09, Joe Milton III correu 15 jardas para touchdown, mas a conversão de dois pontos falhou. Faltando 2:10, Makai Lemon recebeu passe de 24 jardas de Milton para novo touchdown, e novamente a conversão de dois pontos não teve sucesso. Faltando apenas 0:02, Jake Elliott converteu o field goal de 59 jardas que selou o placar em 39 a 38.

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Estatísticas e líderes

O Dallas Cowboys terminou com mais jardas totais (416 contra 369) e dominou a posse de bola com 35:01, contra 24:59 do Philadelphia Eagles. O time da casa também conseguiu mais primeiras descidas (24 a 18) e jardas de corrida (151 a 68).

Pelo Eagles, o quarterback Joe Milton III completou 21 de 31 passes para 331 jardas, três touchdowns e uma interceptação, além de sofrer cinco sacks. O principal recebedor foi DeVonta Smith, com 11 recepções para 200 jardas e dois touchdowns. Na defesa, Jeremiah Trotter Jr. liderou com 12 tackles e um sack.

No Cowboys, Dak Prescott acertou 19 de 28 passes para 291 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. O jogo terrestre foi comandado por Javonte Williams, com 29 corridas para 101 jardas e dois touchdowns. CeeDee Lamb foi o destaque aéreo com sete recepções e 134 jardas. Na defesa, Jalen Thompson registrou seis tackles.

A partida mostrou um confronto de alta pontuação, onde o maior volume de jardas e o controle do relógio do Cowboys não foram suficientes para conter a eficiência do Eagles nos momentos finais do último quarto.

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