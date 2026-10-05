O excelente momento vivido por Gabigol com a camisa do Santos tem movimentado os debates esportivos. Na edição desta segunda-feira, 5, do Debate PLACAR, o comentarista Fabio Sormani analisou a fase artilheira do atacante e os bastidores de uma possível investida do clube paulista para mantê-lo em definitivo. Gabigol está emprestado pelo Cruziero e tem contrato com o Peixe até o fim deste ano.

Por que o Santos planeja a compra definitiva do atacante?

Durante a discussão, a mesa abordou a intenção da diretoria santista em assegurar a permanência de Gabriel Barbosa a longo prazo. Segundo os analistas do programa, o clube avalia estratégias financeiras para viabilizar o negócio na próxima janela de transferências. Para entender os detalhes dessa possível operação e o que está em jogo, assista à análise completa no vídeo acima.

Como a personalidade de Gabigol divide opiniões?

O estilo sincero e a forte personalidade do camisa 9 também foram pauta central do painel. A bancada comparou o comportamento de Gabigol ao de figuras históricas do esporte, debatendo como sua postura impacta a relação com torcedores e críticos. Confira todos os argumentos e os contrapontos levantados pelos jornalistas no vídeo acima.

Qual é o peso do desempenho atual na trajetória do jogador?

Por fim, os comentaristas examinaram os números expressivos alcançados pelo atleta em 2026 e a repercussão de suas marcas no cenário nacional. A discussão destrincha o impacto do desempenho em campo para o restante da temporada.

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