Início/Debate PLACAR/Vídeo: Debate PLACAR analisa Santos x Flamengo em dia de NeymarDebate PLACAR analisa Santos x Flamengo em dia de NeymarPrograma desta sexta-feira, 9, tem apresentação de Alfinete, com comentários de Leandro Quesada e Fabio SormaniPor Redação Placar 1 min de leitura09/10/2026 • 11:45Debate PLACAR programa desta sexta-feira, 9/10 – PLACARSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google PublicidadeEspaço reservado para anúncioTags relacionadasFlamengo(1767)Santos FC(869)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora