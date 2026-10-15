A interferência do Poder Judiciário em questões do futebol nacional foi o tema central do programa Debate PLACAR. A recente disputa judicial envolvendo a liberação concedida ao Vasco para atuar no estádio do Maracanã, contestada pelo consórcio administrado por Flamengo e Fluminense, reacendeu discussões sobre a autonomia das entidades esportivas frente às decisões tomadas pelas cortes civis.

Durante o debate, o jornalista Fabio Sormani argumentou que a Justiça Comum ultrapassa suas atribuições ao intervir em questões estritamente desportivas e de gestão de arenas. Segundo o comentarista, o excesso de litígios jurídicos prejudica o andamento das competições e os tribunais deveriam se declarar incompetentes para julgar divergências e acordos dos bastidores do futebol brasileiro.