No programa Debate PLACAR, os comentaristas Fabio Sormani, Alfinete e Leandro Quesada analisaram a postura das diretorias de Vasco e Santos por manterem o foco em seus estádios particulares, como São Januário e a Vila Belmiro.

A discussão abordou os reflexos comerciais e esportivos dessa escolha para ambas as torcidas em jogos de grande apelo no calendário do futebol brasileiro e internacional.

Segundo Sormani, a opção exclusiva por palcos tradicionais, mas de menor capacidade, restringe o potencial de crescimento comercial das instituições e limita o acesso de torcedores em partidas importantes. A análise ressalta que essa conduta afasta os times de arenas maiores como o Maracanã e o MorumBis.

Com a disponibilização de apenas 13 mil ingressos para o confronto entre Santos e Flamengo na Vila Belmiro, Leandro Quesada destacou a incompatibilidade entre a alta demanda do público e a infraestrutura limitada do local.