O Santos quebrou um tabu de quase cinco anos sem vencer no Morumbis ao derrotar o São Paulo de virada por 2 a 1, na noite desta sexta-feira, 2, em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com dois gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol, e uma atuação inspirada do goleiro Diógenes, o Peixe suportou a pressão dos donos da casa para garantir o triunfo. O jogo marcou a estreia de Philippe Coutinho pelo Peixe.
Pênalti e resposta imediata
O clássico começou movimentado, com o São Paulo ditando o ritmo e mantendo a posse de bola. A equipe comandada por Dorival Júnior, que perdeu o goleiro Rafael e o meia Rollheiser por problemas físicos ainda no aquecimento, pressionou desde o início. Aos 34 minutos, após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti de Lucas Veríssimo por um puxão em Ryan Francisco. Luciano cobrou de canhota, deslocou Diógenes e abriu o placar para o Tricolor. No entanto, a festa durou pouco. Apenas dois minutos depois, Gonzalo Escobar cruzou da esquerda e Gabigol cabeceou no cantinho para deixar tudo igual antes do intervalo.
Virada e paredão santista
Na volta para a segunda etapa, o Santos foi letal. Aos nove minutos, após o início da jogada com Philippe Coutinho, Everton Cebolinha serviu Gabigol dentro da área. O atacante cortou Tolói e chapou no canto para virar a partida, chegando ao seu 23º gol no ano. Atrás no placar, o São Paulo se lançou ao ataque para o tudo ou nada, terminando o jogo com 18 finalizações contra nove do adversário, 12 escanteios e 59% de posse de bola. Foi então que brilhou a estrela de Diógenes. O goleiro santista, que somou seis defesas na partida, fez intervenções incríveis nos minutos finais, salvando um chute colocado de Artur aos 44 e voando bonito para espalmar uma bomba de Danielzinho aos 50 minutos.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Santos mantém sua boa sequência recente e chega aos 41 pontos em 28 jogos disputados. Já o São Paulo permanece com 36 pontos na tabela de classificação. As duas equipes voltam a campo na próxima semana pelo Brasileirão. Na quarta-feira, 07/10, o Tricolor visita o Cruzeiro, enquanto o Peixe recebe o Flamengo na quinta-feira, 08/10.
Gabigol comemora seu gol pelo Santos diante do São Paulo no MorumBis em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR)