O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira, 15, para encarar o Estudiantes no Estádio Uno, na Argentina. O confronto marca a partida de ida das semifinais da Copa Libertadores. Na outra semifinal, o Palmeiras bateu o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 1.
O técnico Leonardo Jardim precisa contornar desfalques para definir a formação inicial. O elenco não conta com Arrascaeta, Danilo, Ayrton Lucas e Evertton Araújo, todos lesionados. Além deles, o volante Jorginho cumpre suspensão. As boas notícias são os retornos de Bruno Henrique e Emerson Royal.
A provável escalação do Fla contra o Estudiantes deve ser: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Premiação em disputa
Além da classificação à final, o duelo em La Plata envolve cifras financeiras de peso. Os dois clubes já garantiram 2,3 milhões de dólares (R$ 11,64 milhões) por alcançar a fase semifinal do torneio.
O avanço à decisão assegura ao menos 7 milhões de dólares (R$ 35,44 milhões) ao vice-campeão, enquanto a conquista do troféu rende 25 milhões de dólares (R$ 126,57 milhões) ao campeão, ampliando a importância econômica da eliminatória.
Onde assistir a partida
Flamengo x Estudiantes começa às 21h30 desta quinta-feira, 15. A partida terá transmissão da ESPN e do streaming Disney+.