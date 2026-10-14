O Flamengo concluiu na tarde desta quarta-feira, 14, na Argentina, os preparativos para o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes.
O técnico Leonardo Jardim comandou o último treinamento da equipe no centro de treinamentos da base do Defensa y Justicia. O trabalho contou com os 23 atletas relacionados e teve o início aberto aos profissionais de imprensa antes dos ajustes táticos finais para a definição da equipe.
A tendência indicada pela comissão técnica aponta mudanças entre os titulares, com as voltas do lateral direito Emerson Royal e do atacante Bruno Henrique. No setor de meio-campo, Saúl aparece como o principal cotado para atuar ao lado de Pulgar e Lucas Paquetá na formação inicial rubro-negra.
A provável escalação do Flamengo seria Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Cinco desfalques confirmados na delegação
O clube carioca tem cinco ausências confirmadas para a partida em solo argentino. O meia Giorgian De Arrascaeta passou por cirurgia no punho esquerdo, enquanto o zagueiro Danilo segue em recuperação de fraturas na mandíbula.
Além da dupla lesionada, Jorginho cumpre suspensão automática após ser expulso nas quartas de final, e Ayrton Lucas e Evertton Araújo continuam em transição física.
O confronto eliminatório será disputado nesta quinta-feira, 15, às 21h30 (de Brasília), no Estádio UNO, em La Plata.