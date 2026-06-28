Com o empate por 0 a 0 contra a Colômbia neste sábado, 27, Portugal avançou aos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 como o segundo colocado do Grupo K. Com isso a equipe de Roberto Martínez acabou em chave oposta à da Argentina no mata-mata, adiando um possível confronto entre Cristiano Ronaldo e Messi em um Mundial.

Caso se classificasse em primeiro, os portugueses poderiam encontrar os argentinos nas quartas de final da competição. Agora, somente em uma eventual final, no dia 19 de julho.

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Na próxima fase, a Argentina enfrenta Cabo Verde, cujo capitão recentemente foi acusado de estupro por brasileira. Já Portugal mede forças contra a Croácia.

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Cristiano Ronaldo Vs. Messi

Tanto Cristiano Ronaldo quanto Lionel Messi chegaram a sexta participação em Copas do Mundo, ao lado do goleiro mexicano Ochoa.

Enquanto o argentino atingiu o topo da artillharia do mundiais, ao marcar o 18º gol dele no torneio, o português se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis edições diferentes da competição (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Os dois craques se enfretaram em 36 oportunidades, sendo 34 por clubes e dois amistosos pelas respectivas seleções. Messi marcou 22 vezes e Cristiano, 21. No entanto, o jogador do Inter Miami deu 12 assistências, enquanto CR7, uma.

O último confronto entre os dois rolou em 2020, em um Barcelona x Juventus, pela frase de grupos da Liga dos Campeões . Naquela oportunidade, Cristiano marcou de pênalti na vitória de 3 a 0 dos italianos fora de casa.

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