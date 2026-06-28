O empate por 0 a 0 entre Colômbia e Portugal, na noite deste sábado, 27, no Hard Rock Stadium, em Miami, esteve longe de ser um jogo monótono. Em partida válida pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, as duas seleções protagonizaram um duelo franco, marcado por atuações inspiradas dos goleiros e defesas sólidas. O placar em branco acabou sendo o cenário ideal para ambas as equipes, que confirmaram suas classificações para a fase de mata-mata do torneio.
Duelo de paredões no primeiro tempo
A etapa inicial foi marcada por alta intensidade e chances claras de ambos os lados. Apoiada pela maioria da torcida nas arquibancadas, a equipe sul-americana assustou primeiro. Aos 17 minutos, Córdoba invadiu a área e bateu cruzado, parando em uma defesa espetacular de Diogo Costa. Pouco depois, aos 22, foi a vez de Rúben Neves salvar Portugal, tirando quase em cima da linha um chute rasteiro de Santiago Arias. A resposta lusitana veio aos 39 minutos, quando Bruno Fernandes fuzilou de pé direito dentro da área, mas esbarrou em uma intervenção absurda do goleiro Vargas, garantindo a igualdade antes do intervalo.
Calor, cadência e gol anulado no fim
Com os termômetros marcando 31°C em Miami, o ritmo do jogo caiu naturalmente na segunda etapa. A Colômbia passou a cadenciar mais a posse de bola, ciente de que o empate lhe favorecia. Ainda assim, as equipes seguiram criando. Aos 17 minutos, Ríos perdeu uma chance de ouro ao chutar para fora após belo cruzamento de Arias. Do lado português, Renato Veiga se destacou com bloqueios corajosos, incluindo uma cabeçada na bola para desviar um chute forte de James Rodríguez. O clímax da partida ocorreu nos acréscimos: aos 46 minutos, Sánchez marcou de cabeça para os colombianos, mas o VAR entrou em ação e anulou o tento por impedimento, selando o placar final.
Com o resultado, a Colômbia encerra a fase de grupos na liderança isolada da chave, somando sete pontos, e agora se prepara para enfrentar Gana nas oitavas de final. Já Portugal, com cinco pontos, assegurou a segunda posição e terá a Croácia como próxima adversária. O Grupo K ainda viu a classificação heroica da RD Congo, que venceu o Uzbequistão por 3 a 1 e avançou como uma das melhores terceiras colocadas.